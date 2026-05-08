【40代男女が選ぶ】春に行きたい「沖縄県の旅行先」ランキング！ 2位「沖縄美ら海水族館」を抑えた1位は？
仕事や家庭に忙しい40代にとって、花の香りが漂う春の小旅行は自分を労わる最高のご褒美になるはずです。美しい景観と土地ならではのぜいたくを味わえる、この時期にこそ訪れたい注目スポットを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「沖縄県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「本格的な暑さが来る前の過ごしやすい春に、巨大なジンベエザメが泳ぐ大水槽を眺めて癒やされたいからです。周辺の公園の散策も楽しみです」（40代男性／奈良県）、「子供とお出かけを楽しみたいから」（40代その他／茨城県）、「春は観光しやすい気候で、屋内施設も含めて快適に楽しめる点が魅力です。大型水槽でのジンベエザメの展示など見どころが多く、家族でも楽しめるため満足度の高い観光スポットだと感じています」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは、「できたばかりの新しいテーマパークで一回は行ってみたいから。春なら台風の心配も少ないので屋外のアトラクションを楽しみたいです」（40代女性／東京都）、「小学生の娘をまだ沖縄に連れて行ったことがないので、夏休みやゴールデンウィークの最盛期や台風を時期を避けて春に行きたい」（40代女性／福岡県）、「世界自然遺産である『やんばる』の広大な自然を活かした、これまでにない次世代型テーマパークということで、今最も注目しているスポットだからです。春の心地よい気候の中で、最新のテクノロジーと沖縄の豊かな原生林が融合したアドベンチャーを体験し、圧倒的な開放感を味わいたいと考えています。都会の喧騒を離れ、沖縄の新しい魅力を発見できる旅の目的地として、ぜひこの時期に訪れてみたいです」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「沖縄県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：沖縄美ら海水族館／64票2位は、沖縄観光の定番「沖縄美ら海水族館」です。ジンベエザメやナンヨウマンタが泳ぐ世界最大級の巨大水槽「黒潮の海」は、何度訪れても圧倒される迫力。春休みシーズンは気候も安定しており、海洋博公園内の散策とともに沖縄の豊かな海の世界を快適に楽しめる点が40代からも高く評価されています。
回答者からは、「本格的な暑さが来る前の過ごしやすい春に、巨大なジンベエザメが泳ぐ大水槽を眺めて癒やされたいからです。周辺の公園の散策も楽しみです」（40代男性／奈良県）、「子供とお出かけを楽しみたいから」（40代その他／茨城県）、「春は観光しやすい気候で、屋内施設も含めて快適に楽しめる点が魅力です。大型水槽でのジンベエザメの展示など見どころが多く、家族でも楽しめるため満足度の高い観光スポットだと感じています」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
1位：ジャングリア沖縄／70票僅差で1位に輝いたのは、今大きな話題を呼んでいる新スポット「ジャングリア沖縄」でした。沖縄北部・やんばるの広大な森を舞台にした大規模テーマパークで、最新のテクノロジーと大自然が融合した体験型アトラクションが注目されています。新しい旅の形を求める層から、春の期待値No.1として選ばれました。
回答者からは、「できたばかりの新しいテーマパークで一回は行ってみたいから。春なら台風の心配も少ないので屋外のアトラクションを楽しみたいです」（40代女性／東京都）、「小学生の娘をまだ沖縄に連れて行ったことがないので、夏休みやゴールデンウィークの最盛期や台風を時期を避けて春に行きたい」（40代女性／福岡県）、「世界自然遺産である『やんばる』の広大な自然を活かした、これまでにない次世代型テーマパークということで、今最も注目しているスポットだからです。春の心地よい気候の中で、最新のテクノロジーと沖縄の豊かな原生林が融合したアドベンチャーを体験し、圧倒的な開放感を味わいたいと考えています。都会の喧騒を離れ、沖縄の新しい魅力を発見できる旅の目的地として、ぜひこの時期に訪れてみたいです」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)