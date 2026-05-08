「こんなに上手い人いるのってぐらい…」高橋尚成氏が卓越した守備力を絶賛する巨人レジェンドOBの名前「足の運びが野手みたい」

桑田氏は巨人の18番を背負うなど長くチームを支えた（C）産経新聞社

巨人のエース左腕としてチームを支えた高橋尚成氏が現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏のYouTubeチャンネルに出演。

5月6日に「【最終話】『桑田真澄の凄さとは…』“ある二人が入団した時の衝撃”巨人の飲み会事情は？当時の巨人軍投手事情について語る！」と題した動画で当時のチーム事情を振り返っている。

【最終話】『桑田真澄の凄さとは…』”ある二人が入団した時の衝撃”巨人の飲み会事情は？当時の巨人軍の投手事情について語る！

高橋氏といえば1999年ドラフト1位で巨人に入団、ルーキーイヤーの2000年から長嶋巨人で9勝をマーク、福岡ダイエーホークスとの日本シリーズでも第5戦に登板し、初先発初完封と圧巻パフォーマンスを示したことで知られる。チームの日本一に貢献するなど左腕エースとしてチームを支えた。

動画内では同時代に活躍した投手たちにも触れながら、高木氏にチーム内で「誰がすごかった？」と問われると「すべて凄い人ばっかだったんで」と、前置きしながら「1番やっぱり守備は、もうずば抜けて桑田さん」とレジェンドOBの名前を口にした。

「こんな上手い人いるの？ってぐらい上手かったですね」と卓越した守備力が光ったとした。チームにはほかにも3本柱の1人、斎藤雅樹氏も高い守備力を持っていたとしながらも「でも桑田さんはちょっとずば抜けてましたね」と別格だったと続けた。