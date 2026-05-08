「こんなに上手い人いるのってぐらい…」高橋尚成氏が卓越した守備力を絶賛する巨人レジェンドOBの名前「足の運びが野手みたい」
桑田氏は巨人の18番を背負うなど長くチームを支えた（C）産経新聞社
巨人のエース左腕としてチームを支えた高橋尚成氏が現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏のYouTubeチャンネルに出演。
5月6日に「【最終話】『桑田真澄の凄さとは…』“ある二人が入団した時の衝撃”巨人の飲み会事情は？当時の巨人軍投手事情について語る！」と題した動画で当時のチーム事情を振り返っている。
【最終話】『桑田真澄の凄さとは…』”ある二人が入団した時の衝撃”巨人の飲み会事情は？当時の巨人軍の投手事情について語る！
高橋氏といえば1999年ドラフト1位で巨人に入団、ルーキーイヤーの2000年から長嶋巨人で9勝をマーク、福岡ダイエーホークスとの日本シリーズでも第5戦に登板し、初先発初完封と圧巻パフォーマンスを示したことで知られる。チームの日本一に貢献するなど左腕エースとしてチームを支えた。
動画内では同時代に活躍した投手たちにも触れながら、高木氏にチーム内で「誰がすごかった？」と問われると「すべて凄い人ばっかだったんで」と、前置きしながら「1番やっぱり守備は、もうずば抜けて桑田さん」とレジェンドOBの名前を口にした。
「こんな上手い人いるの？ってぐらい上手かったですね」と卓越した守備力が光ったとした。チームにはほかにも3本柱の1人、斎藤雅樹氏も高い守備力を持っていたとしながらも「でも桑田さんはちょっとずば抜けてましたね」と別格だったと続けた。
具体的には「軽快さとか足の運びが野手みたいな感じなんですよ」「こんなすごい人いるんだと思っちゃって」と野球センスの塊だったと証言。強く印象に残っているとした。
桑田真澄氏といえば、巨人の右腕エースとして18番を背負うなど長くチームを支えた。引退後は近年も巨人の1軍投手コーチ、2軍監督を歴任。卓越した野球理論で多くの桑田チルドレンを輩出した。今季からはイースタンリーグで戦うオイシックス新潟アルビレックスBCのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]