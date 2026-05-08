有名な観光地やテーマパークへの旅行。それで残るのは最高の思い出、映える写真─。10代から80代の男女1000人に聞いた、「行ってよかった」観光地・テーマパークは？

【結果一覧】「行ってよかった」観光地ランキング、圧倒的1位は“時間が足りない”非日常

“近場の別世界”から“世界遺産の宝庫”まで

10位から発表！

10位 鎌倉

古都の情緒と湘南の海が同居する、首都圏屈指の観光地。神社仏閣と食べ歩きグルメ、どちらも楽しめる。

「近いのに情緒あふれるお寺、神社がたくさんあって癒される」（56歳・女性）、「海と古都が輝いていた」（83歳・男性）、「海なし県の群馬県民なので海を感じられた」（57歳・女性）。主に関東近郊の人たちから“近場の別世界”として評価が高かった。

9位 日光（東照宮）

世界遺産・日光東照宮を中心とした栃木県の観光地。徳川家康を祀る社殿や、陽明門の彫刻群は圧巻。

「建物や彫刻が素晴らしい。歴史を感じられる」（62歳・女性）、「修学旅行以来、久々に行きましたが、当時よりも感慨深く見られました」（54歳・男性）。

8位 横浜（みなとみらい・中華街）

みなとみらいの夜景、海を眺める山下公園、中華街の食べ歩き─。

「おいしい料理と山下公園の開放感ときれいな夜景」（58歳・男性）、「中華街は食べ歩きできるようになっているものが多く、手軽に食を楽しめる」（63歳・女性）。食・景色・買い物の三拍子は強し。

7位 北海道

評価のポイントは日本とは思えないスケールの自然、海の幸。

「大自然のすごさに圧倒されるとともに自然がつくり出した絶景は最高」（72歳・男性）、「函館は街がコンパクトで周りやすい。グルメもとってもおいしい」（59歳・男性）、「本物の自然を感じられた」（69歳・男性）。

6位 京都

日本の古都は、世界遺産の宝庫。

「数回行っているが、紅葉真っ盛りのときに行って大感動」（60歳・女性）、「街中が名所旧跡」（69歳・男性）、「京都三大祭り。昔の栄華を思い出させてくれる祭りで、特に祇園祭が好きです」（84歳・男性）。しかし、日本文化は外国人も大好き。それにより「行かなきゃよかった」でも上位に……。

2位に90票もの大差をつけた圧倒的1位

いよいよベスト5！

5位 沖縄

本州では見られない青い海と、独自の文化が魅力の南国リゾート。

「海がきれいで食べ物もおいしいし、国内なのに異文化を感じられて楽しい」（46歳・女性）、「人生で見たこともないようなスカイブルーの海」（46歳・男性）。環境だけでなく、美ら海水族館の人気も高かった。

4位 伊勢神宮

三重県伊勢市に鎮座する、日本の神社の最高位は、中高年から絶大な支持を集めた。

「すごく荘厳な雰囲気で本当に神様がいると思った。日本の始まりを感じた」（58歳・女性）、「空気が澄んでいて特別な場所にいるような神秘的な気分を味わえた」（51歳・女性）、「すがすがしく身体が軽くなった感じがした」（72歳・男性）。“空気が違う”という感想がここまで集中した場所は他になし。

3位 ハウステンボス

長崎県佐世保市にある、オランダの街並みを再現したテーマパーク。イルミネーションの美しさでも知られる。

「他の人気テーマパークよりもすいていて、かつ大人向けのアトラクションが充実していて1日楽しめる」（56歳・女性）、「今まで行ったイルミネーションの中でいちばんきれいだと思ったし、すいていたのでゆったりできた」（44歳・女性）。良いのか悪いのか、“すいている”で逆転的に評価を獲得。

2位 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪市にある、ハリウッド映画やアニメのアトラクションで人気のテーマパーク。

「映画好きの自分にとって、楽しめるアトラクションが多い。個人的にはディズニーより好き」（67歳・男性）、「年齢的にジェットコースターは無理と思っていたが、周りの若者にすすめられて乗ってみたら最高の気分を味わえた」（74歳・女性）。10代から70代まで幅広い層から支持を得た。

1位 東京ディズニーリゾート（ランド／シー）

千葉県浦安市にある、日本最大のテーマパーク。'83年の開園（ランド）から40年以上、“夢の国”として君臨。2位に90票もの大差をつけた圧倒的1位に。

「中に入ると、現実から離れられ、幸せな気分になれるから」（50歳・女性）、「キャスト、スタッフともに明るくてまさに夢の国」（58歳・男性）、「孫たちが楽しそうだった」（77歳・男性）、「開園から閉園までいても時間が足りないと思えるほど満喫できる場所」（43歳・女性）。

“非日常”の提供力で他を圧倒。近年は値上げが続いているが、「値段以上の価値がある」（18歳・男性）という声も獲得。

旅行者にとっても、観光業に従事する方々にとっても良い大型連休を─。

「行かなきゃよかった」観光地ランキングTOP10はこちら

※インターネットアンケートサイト「Freeasy」にて4月中旬、全国の15歳以上の男女1000人を対象に自由回答で実施。