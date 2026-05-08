【きょうから】“推し”ぬいぐるみと宿泊、ホテル三日月が新プラン販売開始 館内各所にサービス
ホテル三日月はきょうから、推し活特化型サービスを展開する「Oshicoco」社と共同で、推しのぬいぐるみと宿泊体験を楽しむ新たなコンセプトの宿泊プラン「ぬい狂いホカンス」を販売した。
【場面カット】ホテル三日月で一体何が…？過去放送の『有吉の壁』
「ぬいも大切なお客様」という発想のもと、「お客様とその“推しのぬいぐるみ”が共に主役となる宿泊体験をご提供します」と説明。館内各所に設置されたフォトスポットや演出、限定サービスを通じて、これまでにない滞在価値を楽しめる。
■プラン概要
プラン名：【ホテル三日月×Oshicoco】ぬい狂いホカンス
料金：通常宿泊料金＋2750円（税込）
内容：ぬい用コスチューム貸出、限定カクテル、フォトスポット利用等を含みます
予約方法：公式サイトより
■プラン内サービス
・お客様と“ぬい”の名前を記載したウェルカムカードを用意
・館内3ヶ所（客室／富士見亭／お祭りランド内）にぬい専用フォトスポットを設置
・浴衣やお布団など、ぬい用コスチュームを貸出
・ダイニング「凪」にて、推し色をテーマにした限定カクテル（ぬいサイズ含む）を提供
・SNS投稿キャンペーンによるオリジナル特典の進呈
【場面カット】ホテル三日月で一体何が…？過去放送の『有吉の壁』
「ぬいも大切なお客様」という発想のもと、「お客様とその“推しのぬいぐるみ”が共に主役となる宿泊体験をご提供します」と説明。館内各所に設置されたフォトスポットや演出、限定サービスを通じて、これまでにない滞在価値を楽しめる。
プラン名：【ホテル三日月×Oshicoco】ぬい狂いホカンス
料金：通常宿泊料金＋2750円（税込）
内容：ぬい用コスチューム貸出、限定カクテル、フォトスポット利用等を含みます
予約方法：公式サイトより
■プラン内サービス
・お客様と“ぬい”の名前を記載したウェルカムカードを用意
・館内3ヶ所（客室／富士見亭／お祭りランド内）にぬい専用フォトスポットを設置
・浴衣やお布団など、ぬい用コスチュームを貸出
・ダイニング「凪」にて、推し色をテーマにした限定カクテル（ぬいサイズ含む）を提供
・SNS投稿キャンペーンによるオリジナル特典の進呈