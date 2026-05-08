【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox Series X|S/PC版） 2026年内 発売予定（PS5版） 価格 スタンダード エディション：9,800円 デラックス エディション：14,000円 プレミアム エディション：16,800円

Microsoftは、プレイステー 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6（FH6）」において、新たに日本の著名ミュージシャンの楽曲を多数実装することを明かした。

今回楽曲が追加されるのは、本作のラジオステーション「Gacha City Radio」。既にSpotifyにて収録楽曲が公開されており、YOASOBI「アイドル」、Creepy Nuts「Bling-Bang－Bang-Born」、ナナヲアカリ「恋愛脳」などが収録される模様だ。

他にも、DE DE MOUSE,一十三十一「摩天楼Starlight」、10-FEET「第ゼロ感」、Ado「New Genesis」、ずっと真夜中でいいのに「TAIDADA」など全22曲がラインナップされている。

□Spotify「Gacha City Radio - Forza Horizon 6」

Station Name: Gacha City Radio

Host: Toko Ito

Vibes: J-pop, J-rock, City Pop and everything in between.

Listen if: You love surprises - the radio station equivalent of a Gachapon!



Curious for the track list? Have a listen at https://t.co/CgkGruOND3 pic.twitter.com/SLEFVRn84L - Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 7, 2026

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