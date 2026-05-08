RIIZE・アントンの“実弟”もアイドル志望！父ユンサンが家族の裏話を明かす「兄は反対」

RIIZE・アントンの実父で音楽プロデューサーのユンサンが、長男アントンに続き、次男もアイドルを目指していることを明らかにした。

ユンサンは、5月7日に韓国で放送されたバラエティ番組『屋根裏部屋の問題児たち』（KBS 2TV）に出演し、多彩なトークを繰り広げた。

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番組でユンサンは、ボーイズグループRIIZEのメンバーとして活動中の長男アントンの話題に触れた。彼は「最初はデビューできる保証がなかったので反対した」と告白。「突然、韓国に行きたいと言い出したので、『そのために教育移住して、自分が単身赴任のような生活を送ってきたわけではないだろう』という思いがあった」と当時の心境を吐露した。

（画像＝KBS 2TV）

一時は息子の夢を遮っているのではないかと悩んだというユンサンだが、「まずは（韓国に）来いと言った」と振り返る。当時、アントンは10年以上も水泳選手として活躍していたが、コロナ禍でプールが閉鎖されたことにより、練習ができなくなっていたという。

アイドル活動を許可したきっかけについてユンサンは「彼が自分で作曲した曲を大量に送ってきた」と明かし、「音楽に対する本気度を感じ、私にはもう止められないと思った」と語った。

結果として、アントンはRIIZEとして華々しくデビュー。それを見た次男もまた、歌手の夢を抱くようになったという。ユンサンは「5歳年下の次男にとって、兄がアイドルとして活躍しているのに、勉強が手につくわけがない」と語り、次男も現在アイドルを目指していると明かした。

続けてユンサンは「今は（兄である）アントンが反対している。次男に勉強するように言っている」と明かし、笑いを誘った。 さらに「それでもチャンスは公平に与えるべきではないか。 辛いと感じたり自分の道ではないと思ったら、また勉強することもできる」と語り、息子たちの夢を支える父親としての姿を見せた。

なお、ユンサンは2002年に女優シム・ヘジンと結婚し、二人の息子がいる。長男のアントンはアメリカで水泳選手として活躍していたが、2023年にSMエンターテインメント所属のボーイズグループRIIZEのメンバーとしてデビューした。