松のや、人気「うまトマ」×国産ロースかつ発売 にんにく香る濃厚ソースが食欲刺激
松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は5月13日15時から、「国産雪国育ちうまトマロースかつ」を販売する。価格は単品890円、定食1,090円（各税込）。■松屋の“うまトマソース”と国産ロースかつがコラボ
牛丼チェーン「松屋」で不動の人気を誇る「うまトマハンバーグ」でおなじみの、にんにくがガツンと効いた特製“うまトマソース”。今回は、その人気ソースと、北の大地で育まれた「国産雪国育ちロースかつ」を組み合わせたコラボメニューとして登場する。
使用する「国産雪国育ちロース」は、国産豚ならではのきめ細やかな肉質と、甘みのあるやわらかな食感が特徴。サクッと揚げたロースかつに、濃厚なうまトマソースを合わせることで、一口ごとに広がる旨みと香りが食欲を刺激するという。
【画像4点はこちら】国産雪国育ちチーズうまトマロースかつ定食 など
また、チーズをトッピングした「“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ」もあわせて販売する。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉
◆“国産雪国育ち”うまトマロースかつ定食（1,090円）
◆“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ定食（1,290円）
◆単品“国産雪国育ち”うまトマロースかつ（890円）
◆単品“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ（1,090円）
※店内・テイクアウトの税込価格は同一。
※テイクアウト可能。テイクアウトの場合、「みそ汁」は付かず、別途料金が必要。
販売店舗は、一部店舗を除く全国の「松のや」（沖縄店舗を除く）。