「今日好き」出身アイドル、ボブヘアに大胆イメチェン 美デコルテ際立つニットワンピ姿に「美人度増した」「ビジュ爆発」の声
【モデルプレス＝2026/05/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加し、現在は11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」として活動する瀬乃真帆子が5月7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「美人度増した」美デコルテ際立つニットワンピ姿でイメチェン
瀬乃は「髪の毛切ったんだ」とつづり、顎のラインで切り揃えられたボブスタイルへイメージチェンジした姿を公開。投稿された写真では、美しいデコルテが際立つグレーのニットワンピースを着用している。
この投稿にファンからは「美人度増した」「可愛すぎる」「ビジュ爆発」「新鮮」「ライブでボブ姿見れるの楽しみ」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立となったが、2025年5月7日に破局を報告した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、「α＋」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「美人度増した」美デコルテ際立つニットワンピ姿でイメチェン
◆ 瀬乃真帆子、ボブへ大胆イメチェン
瀬乃は「髪の毛切ったんだ」とつづり、顎のラインで切り揃えられたボブスタイルへイメージチェンジした姿を公開。投稿された写真では、美しいデコルテが際立つグレーのニットワンピースを着用している。
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
この投稿にファンからは「美人度増した」「可愛すぎる」「ビジュ爆発」「新鮮」「ライブでボブ姿見れるの楽しみ」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立となったが、2025年5月7日に破局を報告した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、「α＋」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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