セブン‐イレブンが12品を50%以上増量　創業感謝祭「感謝盛り」実施

セブン‐イレブン･ジャパンは、1974年5月の国内営業開始を記念した「創業感謝祭」を実施する。人気商品を価格据え置きで従来品比50%以上増量した「感謝盛り」シリーズを展開。第1弾を5月12日から、第2弾を5月19日から順次発売する。

【画像を見る】50％以上増量になる12品をすべて画像で見る

「感謝盛り」は、人気商品12品を対象に、チャーハンや具材、麺、スイーツなどを増量したボリューム感が特徴。おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど幅広いカテゴリーで展開する。

〈第1弾商品(5月12日〜5月25日)〉

◆直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン

増量ポイント：チャーハン・チャーシュー増量

価格：460円（税込496.80円）

直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン

◆中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増

増量ポイント：野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量

価格：680円（税込734.40円）

◆つぶつぶコーンマヨネーズ

増量ポイント：全体量1.5倍

価格：158円（税込170.64円）

◆セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド

増量ポイント：1組増量

価格：270円（税込291.60円）

◆ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ

増量ポイント：粒あん1.5倍/ホイップ2.4倍/生地1枚増量

価格：198円（税込213.84円）

◆こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック

増量ポイント：全体量1.5倍

価格：260円（税込280.80円）

第１弾ラインアップを画像で見る

〈第2弾商品：5月19日〜6月1日〉

◆つゆまで旨い 牛丼

増量ポイント：牛肉・御飯増量

価格：598円（税込645.84円）

つゆまで旨い 牛丼

◆濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば

増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量

価格：490円（税込529.20円）

◆ソーセージエッグマフィン

増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量

価格：288円（税込311.04円）

◆チョコクリームのふわもちちぎりパン

増量ポイント：全体量1.5倍

価格：158円（税込170.64円）

◆かじるニューヨークチーズケーキ

増量ポイント：全体量約2.5倍

価格：270円（税込291.60円）

◆塩むすび

増量ポイント：御飯増量

価格：145円（税込156.60円）

第２弾ラインアップを画像で見る

いずれも全国のセブン‐イレブン店舗で販売予定。一部商品は地区により商品名･価格が異なる場合がある。

数量限定で、在庫がなくなり次第終了する。店舗によって一部取り扱いがない商品や、商品名･規格が異なる場合がある。