セブン‐イレブンが12品を50%以上増量 創業感謝祭「感謝盛り」実施
セブン‐イレブン･ジャパンは、1974年5月の国内営業開始を記念した「創業感謝祭」を実施する。人気商品を価格据え置きで従来品比50%以上増量した「感謝盛り」シリーズを展開。第1弾を5月12日から、第2弾を5月19日から順次発売する。
「感謝盛り」は、人気商品12品を対象に、チャーハンや具材、麺、スイーツなどを増量したボリューム感が特徴。おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど幅広いカテゴリーで展開する。
◆直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン
増量ポイント：チャーハン・チャーシュー増量
価格：460円（税込496.80円）
直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン
◆中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増
増量ポイント：野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量
価格：680円（税込734.40円）
◆つぶつぶコーンマヨネーズ
増量ポイント：全体量1.5倍
価格：158円（税込170.64円）
◆セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド
増量ポイント：1組増量
価格：270円（税込291.60円）
◆ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ
増量ポイント：粒あん1.5倍/ホイップ2.4倍/生地1枚増量
価格：198円（税込213.84円）
◆こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック
増量ポイント：全体量1.5倍
価格：260円（税込280.80円）
第１弾ラインアップを画像で見る〈第2弾商品：5月19日〜6月1日〉
◆つゆまで旨い 牛丼
増量ポイント：牛肉・御飯増量
価格：598円（税込645.84円）
つゆまで旨い 牛丼
◆濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば
増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量
価格：490円（税込529.20円）
◆ソーセージエッグマフィン
増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量
価格：288円（税込311.04円）
◆チョコクリームのふわもちちぎりパン
増量ポイント：全体量1.5倍
価格：158円（税込170.64円）
◆かじるニューヨークチーズケーキ
増量ポイント：全体量約2.5倍
価格：270円（税込291.60円）
◆塩むすび
増量ポイント：御飯増量
価格：145円（税込156.60円）
第２弾ラインアップを画像で見る
いずれも全国のセブン‐イレブン店舗で販売予定。一部商品は地区により商品名･価格が異なる場合がある。
数量限定で、在庫がなくなり次第終了する。店舗によって一部取り扱いがない商品や、商品名･規格が異なる場合がある。