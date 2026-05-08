【「GOODSMILE ONLINE SHOP（旧ショップ ）」】 6月3日12時 閉鎖

グッドスマイルカンパニーは、「GOODSMILE ONLINE SHOP（旧ショップ ）」について、6月3日12時をもって閉鎖することを発表した。

今回同社公式サイトにて本内容を発表しており、旧サイトにて登録した個人情報は、法令に基づき保管が必要な情報を除き、サイト閉鎖とともに適切に消去する旨を伝えている。

また旧ショップを利用していたユーザーで、新ショップへの会員登録引継ぎ設定が未完了のユーザーは、閉鎖日時までに会員登録引継ぎ設定をするよう伝えている。閉鎖日時以降は、ユーザー自身での引き継ぎ設定ができなくなるため、閉鎖後に旧ショップと同じメールアドレスで新ショップの利用を希望される場合は、別途カスタマーサポートまで問い合わせる必要がある。会員登録の引継ぎは、新サイトのログイン画面下部に設置してある「会員登録引継ぎ設定」より手続きを行なうことができる。

なお旧ショップでの注文に関する情報は、新ショップへ移行・引き継ぎはされないため、過去の注文履歴の閲覧や購入明細書の保管が必要な場合は、閉鎖日時までに旧ショップのマイアカウントへログインのうえ、ユーザー自身で内容を確認し、必要に応じてデータのダウンロードや保存をする必要がある。 サイト閉鎖後はグッドスマイルカンパニー側での購入明細書の再発行はできないため、必ず期日までに対応するよう伝えている。

□「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」のログインページ

□「GOODSMILE ONLINE SHOP（旧ショップ ）」のページ

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