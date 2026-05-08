日本テレビ系「笑点」を特集する「笑点６０周年特別展」（１９日まで）が８日、東京・京王百貨店新宿店で開幕し、同番組の出演者で落語家の三遊亭好楽、春風亭昇太、林家たい平、桂宮治が開会セレモニーに出席した。

１９６６年からスタートした同番組の歴史を振り返るパネルや出演者の着物など、番組ゆかりの品約２００点が展示されてる。入り口に飾られている「笑点」の名が入った２メートルの巨大ちょうちんの除幕式を行うと、メンバー全員が「大きい」と驚き、手で触れる場面も。司会の昇太は「６０周年を迎えてうれしいなって思っていたら特別展も。僕が見てもとっておいてくれたんだ、こんなものがあったんだと楽しく拝見しました」と感慨深げだった。

印象に残った展示物について、“ミスター笑点”として親しまれた桂歌丸さん（２０１８年死去）の車いすを挙げた昇太。「スタッフさんが車いすを用意してくださって、（笑点の）デコレーションもしていて、スタッフみなさんの愛情をすごく感じた。いい番組に出させていただいた」としみじみ語った。

一方の好楽は、２０１４年に座布団１０枚を獲得した副賞として贈られた同局の社員食堂一生無料カードと再び対面。カードは持ち歩くのも大変な巨大パネルだったため「持てないんですよ。思い出しちゃいました。本当に失礼な日本テレビ」と毒づき、会場の笑いを誘った。