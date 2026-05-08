シシド・カフカ×Chageが新ユニット「シシド・チャゲ」結成 楽曲配信＆ライブ共演決定
ドラムボーカリストで俳優としても活動するシシド・カフカと、CHAGE and ASKAのChageによるコラボレーションユニット「シシド・チャゲ」が始動することが発表された。6月に楽曲「Magic Knight（魔法夜曲）」を配信リリースし、7月18日にはシシド主催ライブでの共演も決定している。
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「Magic Knight（魔法夜曲）」は、Chageが書き下ろした楽曲で、作詞には直木賞作家・万城目学氏が参加。アレンジは十川ともじ氏が手がけた。グルーヴ感あふれる“極上のファンクチューン”として制作され、それぞれの個性とユニットとしての魅力が引き出された楽曲となっている。
ラジオ番組で共演したことをきっかけに実現したコラボレーションについて、Chageは「あの夜、僕のラジオ番組に現れたカフカちゃんの声とリズムに、まだ鳴っていない音の気配を感じたんです。『いつか一緒に！』そんな想いが、今回ようやく『口実』を持ちました」とコメント。「向き合った瞬間、想像はすぐに置き去りにされる。歌の余韻も、ドラマーとしての一打も、空気そのものを書き換えていく」とシシドとのセッションを振り返った。さらにユニット名についても、「少し遊んでるのに、不思議と核心を突いてくる。気づいたら僕は、その音の中に、静かに飲み込まれていました」と語っている。
シシドは「シシド・カフカにこんな未来があったなんて！」と驚きを見せており、「Chageさんのお人柄、音楽を楽しむ心に触れる度に肯定され、正されていく、この機会、時間を存分に楽しんで参ります」とコメントしている。
さらに、「ぜひライブでも共演したい」という想いから、7月18日にシシドが主催するライブ『シシド・カフカ Presents 西新宿ゴールデンナイトショー』にChageが出演することも決定。シシドと親交の深い山口智充も出演する。
同イベントは東京・新宿ReNYで開催される。さらなるシークレットゲストの出演も予定されている。
■『シシド・カフカ Presents 西新宿ゴールデンナイトショー』
日時：7月18日（土） 午後3時45分開場／午後4時30分開演
会場：東京・新宿ReNY
出演者：シシド・カフカ／Chage／山口智充 ほか
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「Magic Knight（魔法夜曲）」は、Chageが書き下ろした楽曲で、作詞には直木賞作家・万城目学氏が参加。アレンジは十川ともじ氏が手がけた。グルーヴ感あふれる“極上のファンクチューン”として制作され、それぞれの個性とユニットとしての魅力が引き出された楽曲となっている。
シシドは「シシド・カフカにこんな未来があったなんて！」と驚きを見せており、「Chageさんのお人柄、音楽を楽しむ心に触れる度に肯定され、正されていく、この機会、時間を存分に楽しんで参ります」とコメントしている。
さらに、「ぜひライブでも共演したい」という想いから、7月18日にシシドが主催するライブ『シシド・カフカ Presents 西新宿ゴールデンナイトショー』にChageが出演することも決定。シシドと親交の深い山口智充も出演する。
同イベントは東京・新宿ReNYで開催される。さらなるシークレットゲストの出演も予定されている。
■『シシド・カフカ Presents 西新宿ゴールデンナイトショー』
日時：7月18日（土） 午後3時45分開場／午後4時30分開演
会場：東京・新宿ReNY
出演者：シシド・カフカ／Chage／山口智充 ほか