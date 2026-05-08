羽田美智子、“顔が似てる”と言われる仲良し俳優と2ショット「うちの母しょっちゅう間違えるの」 肩組み写真に反響続々「本当に似てる」「2人とも笑顔がすごく素敵」
俳優の羽田美智子（57）が7日、自身のインスタグラムを更新。「顔が似てる」と言われる、“大の仲良し”俳優との2ショット写真を披露した。
【写真】「本当に似てる」「笑顔がすごく素敵」“顔が似てる”と言われる俳優・原沙知絵との2ショット披露の羽田美智子
羽田の肩を抱いて笑顔を見せているのは、俳優の原沙知絵（48）。
2人はドラマ『特捜9』で長らく共演し、親交を深めた。先日は羽田のYouTubeチャンネルに原が出演し、互いを「さっち」「みっちー」と呼び合っていることやタメ口で話していること、それぞれが“長女”である共通点を告白。
また、羽田が「うちの母しょっちゅう間違えるの」と、周囲から「顔が似ている」と言われていることを紹介すると、原も「自分で似てるなと（思っている）」と笑いながら話し、共感し合う場面もあった。
この日の投稿では「今度の日曜日 5/10 16:30〜17:30テレビ朝日『日曜マイチョイス』大の仲良し原沙知絵さんと発酵物を巡る京都旅をさせていただきました」とテレビ番組で共演したことを告知し、笑顔あふれる2ショット写真をアップ。
「私たち発酵物好きでお仕事を忘れてしまいそうなくらい楽しい2人旅でした」と振り返り、「見ていただけたら幸せです」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「大好きなお2人でうれしいです」「本当に似てる」「2人とも笑顔がすごく素敵ですね」「かわいい」「旅って仲良しぶりが出ますよね。番組、楽しみです」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「本当に似てる」「笑顔がすごく素敵」“顔が似てる”と言われる俳優・原沙知絵との2ショット披露の羽田美智子
羽田の肩を抱いて笑顔を見せているのは、俳優の原沙知絵（48）。
2人はドラマ『特捜9』で長らく共演し、親交を深めた。先日は羽田のYouTubeチャンネルに原が出演し、互いを「さっち」「みっちー」と呼び合っていることやタメ口で話していること、それぞれが“長女”である共通点を告白。
この日の投稿では「今度の日曜日 5/10 16:30〜17:30テレビ朝日『日曜マイチョイス』大の仲良し原沙知絵さんと発酵物を巡る京都旅をさせていただきました」とテレビ番組で共演したことを告知し、笑顔あふれる2ショット写真をアップ。
「私たち発酵物好きでお仕事を忘れてしまいそうなくらい楽しい2人旅でした」と振り返り、「見ていただけたら幸せです」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「大好きなお2人でうれしいです」「本当に似てる」「2人とも笑顔がすごく素敵ですね」「かわいい」「旅って仲良しぶりが出ますよね。番組、楽しみです」などと、さまざまな反響が寄せられている。