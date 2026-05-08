岸谷蘭丸「現状に満足しないこと」は自分への“戒め” 「自己実現を頑張っていきたい」
実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が8日、都内で行われたアサヒ飲料『green cola』市場導入戦略説明会に登壇。『green cola』の特長の1つであるNOシュガー、NOカロリーにちなみ、「NOと言いたいこと」を明かした。
【写真】デニムパンツのカジュアルな服装で登場した岸谷蘭丸
グリーンコーラアンバサダーを務める岸谷は、「＃NO現状維持」と記入したフリップを披露。「今のまま満足しちゃいけないなと、これは自分への戒めと言いますか、進んでいかなきゃいけないなと思います」と胸の内を明かした。そして「現状で満足せず、欲しいと思うものを欲しいと言うとか。こうなりたいとか、これをやりたいとか、そのようなことに対して、ちゃんと素直に言う。そのために努力するとか、やりたくないことをやるとか、そのように自己実現みたいなものを頑張っていきたいなと思ってます」と期待を寄せた。
“ガツガツしたものは煙たがれることもある”としつつも、「社会に出て2年目とかなので頑張らないといけない時。バキバキ働かなきゃいけないぞ」と笑顔に。
イベント終盤には、同世代へのエールも。「時代を作っていくのはいつの時でも若い世代だと思うので、みんな頑張ろうな」と笑みを浮かべた。
【写真】デニムパンツのカジュアルな服装で登場した岸谷蘭丸
グリーンコーラアンバサダーを務める岸谷は、「＃NO現状維持」と記入したフリップを披露。「今のまま満足しちゃいけないなと、これは自分への戒めと言いますか、進んでいかなきゃいけないなと思います」と胸の内を明かした。そして「現状で満足せず、欲しいと思うものを欲しいと言うとか。こうなりたいとか、これをやりたいとか、そのようなことに対して、ちゃんと素直に言う。そのために努力するとか、やりたくないことをやるとか、そのように自己実現みたいなものを頑張っていきたいなと思ってます」と期待を寄せた。
“ガツガツしたものは煙たがれることもある”としつつも、「社会に出て2年目とかなので頑張らないといけない時。バキバキ働かなきゃいけないぞ」と笑顔に。
イベント終盤には、同世代へのエールも。「時代を作っていくのはいつの時でも若い世代だと思うので、みんな頑張ろうな」と笑みを浮かべた。