イランとの戦闘を巡り、アメリカメディアは 6日、「覚書を交わすことで合意に近づいている」と報じました。トランプ大統領も合意の可能性を強調しています。背景には、両国がかなり追い込まれている事情があるとみられます。本当に協議は進むのでしょうか？

そこで今回の#みんなのギモンでは、「本当に“海峡開放”なるか？」をテーマに解説します。

■「合意すれば軍事作戦は終了」

小林史・日本テレビ解説委員

「イランとの戦闘終結に向けた協議はこれまで一進一退を続けてきましたが、ここにきて本当に進むかもしれないという動きが出てきました」

「（アメリカの）トランプ大統領は6日、『イランは取引をしたがっている。過去24時間で非常に良い議論が行われ、合意に至る可能性は十分にある』と、アメリカメディアのインタビューで強調しました」

「SNSでも『イランが合意すれば2月末に開始した軍事作戦は終了する』と表明しました。一方で、合意できなければ、はるかに激しい攻撃を再開すると警告しています」

鈴江奈々アナウンサー

「7日、期待が高まって日経平均株価もかなり上がりましたが、本当にそうなるのかという不安もまだ残されていますよね」

■合意に近づく？…戦闘終結への動き

小林解説委員

「膠着状態が長く続いてきましたが、トランプ大統領が今回合意の可能性を強調するのには理由があるんですね。アメリカのニュースサイト・アクシオスは 6日、『アメリカとイランが覚書を交わすことで合意に近づいている』と報じています」

「この覚書は、両国が戦闘終結に向けた交渉に入るための土台、基礎となるものです。14項目が1ページの紙にまとめられているということです」

「例えば、最も根本的な『戦闘の終結』から日本の原油調達にも直結する『ホルムズ海峡の開放』、そして『イランの核開発の制限』、『アメリカがイランに科している制裁の解除』など14項目です」

「今はこの14項目をアメリカからイラン側に投げている状態で、アメリカは今後24時間から48時間以内にイラン側から回答があると見込んでいるということです」

森圭介アナウンサー

「これまで時間や日にちを区切ったものが、何度も何度も延期されてきました。果たしてどうなるのかが気になるとともに、イランもこれをのめるのか、そしてイスラエルがこれをどういうふうに捉えるのかという部分は少し気になりますよね」

桐谷美玲キャスター

「私たちの生活にも関わる話ですから、早く合意してほしいなとは思います。ここに来て、なんで急に話が進み出したんですか？」

■アメリカ側の“焦り”とは？

小林解説委員

「アメリカとイラン双方がかなり追い込まれているという事情があると考えられます。まずアメリカ側の事情ですが、最も大きいのはちょうど1週間後に迫った米中首脳会談です」

「アメリカ、そしてトランプ大統領にとって今回の訪中は、今年の外交日程の中で最も重要な位置を占めています。本来は3月31日から行われる予定でしたが、イランへの軍事作戦が続いていることを理由に、アメリカ側からお願いして延期されていました」

「現在は事実上の停戦状態にはなっていますが、訪中前に戦闘終結に向けた道筋をしっかりとつけて、習近平国家主席との首脳会談に集中したいという思いが強いとみられています」

忽滑谷こころアナウンサー

「アメリカもタイムリミットがある中で、なるべく早く終結させたいということですが、イラン側も終結させたがっているという考えなんですか？」

■米の“逆封鎖”でイラン限界に？

小林解説委員

「イランが追い詰められている最大の要因は、アメリカの逆封鎖だという指摘があります。4月中旬にアメリカがイランから出入りする船の逆封鎖を始めた後にホルムズ海峡を通過したタンカーが、アメリカ側から警告を受けたのか、引き返す様子が記録されています」

「アメリカ軍はこれまでに少なくとも52隻の商船を引き返させたと主張しています。この逆封鎖によって、イランの港を出入りするタンカーは海峡を通過できない状態が半月以上続いています」

「これによって問題となっているのがイランの原油です。アメリカメディアなどによると、輸出できない原油がイラン国内にたまり続けていて、貯蔵タンクが満杯になってしまうリスクに直面しているということです」

「専門家によると、原油を掘り出すための施設は一旦稼働を止めると、再び稼働するには膨大な費用と時間がかかります。イラン側は1日も早くたまった原油の輸出を再開させたいという、かなり差し迫った事情があるということです」

■イラン側からの歩み寄り？…何が

小林解説委員

「こうした中で、イラン側からこれまでの方針を覆す前向きなメッセージが2つ出てきたということです」

「アメリカ政治に詳しい明海大学の小谷哲男教授によると、1つは、イラン側はこれまで核問題の協議の先送りを希望していましたが、これをイラン自ら『こだわらない』というふうにしたということ」

「そしてもう1つが、（イラン側は）アメリカが行っているホルムズ海峡の逆封鎖を先に解除するようにと求めていたんですが、これについても『こだわらない』というメッセージが出てきたということです」

「アメリカにとっては、米中首脳会談が来週に迫ったタイミングでこうしたメッセージが出てきたので、14項目の覚書とともにイランの出方を見極めようとしているという話です」

■協議進む？ 心配は「内部対立」

桐谷キャスター

「このまますんなり交渉は進んでいくんですか？」

小林解説委員

「アメリカメディアは、来週にもパキスタンの首都イスラマバードで両国の協議が行われる可能性があると伝えています。ただ、心配されるのがイラン国内の内部対立です」

「これまでもイランの内部には分裂があって、政府の現実主義者と革命防衛隊の強硬派との間で対立が起きていると言われてきました。イランの強硬派が戦闘終結に向けたアメリカ側の案を受け入れるのかどうか」

「イランの外務省報道官は、『交渉には一方的な押し付けや脅しではなく、誠意が必要だ』と述べています。実際に協議までこぎ着けられるのか、予断を許さない状況です」

「ホルムズ海峡封鎖への国際的な批判の高まりに加えて、米中首脳会談という絶好のタイミングは、停戦合意に向けた大きなチャンスとも言えます。今度こそ戦闘終結と海峡の開放を期待しつつ、協議の行方を見守りたいと思います」

（2026年5月7日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。 寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）