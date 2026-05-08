高嶺のなでしこが、新曲「生きてりゃいい」を5月13日に配信リリース。また、同曲が『エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン』のタイアップ楽曲に起用される。

（関連：高嶺のなでしこが刻んだ“誇り高きアイドル” としての矜持 新章へと向かうデビュー3周年記念ライブを観て）

本情報は、5月6日に東京国際フォーラム ホールAにて行われた『高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 Flowers - FINAL』にて発表されたもの。本楽曲のタイトルである“生きてりゃいい”という言葉には、罪悪感なく自分を肯定できる感覚が込められており、“頑張りすぎなくていい、そして、自分を許していい。”というメッセージを届ける楽曲になっている。

また、本キャンペーンではメンバーの“今食べたい味”として麻辣湯を商品化した『スープはるさめ マーラーニャン』の全国発売が決定。5月11日より期間限定で販売される。

・高嶺のなでしこ キャプテン 籾山ひめり コメント

生きている中で、葛藤や悩みを抱えたり、周りの人と違うことで不安を感じることもあると思います。そんな時に「完璧じゃなくてもいいんだ」「自分のペースで、今を生きるだけでいいんだ」と心がふっと軽く、あたたかくなる楽曲です！聴いてくれた皆さんの肩の力が、ふわっと抜けたら嬉しいです♡そして「生きてりゃいい」は、「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」のタイアップソングにもなっています！！スープはるさめでほっとひと息つきながら、「生きてりゃいい」を聴いて、明日からも自分のペースで頑張ろうって思ってもらえたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）