TWICE モモ＆あいみょんの再会にファン歓喜！ プリクラも公開
TWICEのMOMO（モモ）が、5月7日（木）に自身のInstagramでストーリーズを更新。シンガーソングライターのあいみょんと撮影されたプリクラを公開した。
【写真】「ほんまにだれ」 モモ＆あいみょんのプリクラ
■デカ目効果すごっ
4月25日（土）、4月26日（日）、4月28日（火）の3日間、MUFGスタジアム（国立競技場）でワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」を開催するため日本を訪れたTWICE。
今回モモは、あいみょんとピースやほっぺハートのポーズを決めている3枚のプリクラを公開した。
プリクラには、加工によって顔がより小さくなり、さらに目が大きくなった2人の姿が写っており、「こわいよ」「やばい」「ほんまにだれ」と手書き文字が添えらえている。
モモは3枚目の写真に「次は平成プリいこっ笑」とコメントし、あいみょんへメッセージを送った。
2人は昨年4月にも韓国でプリクラを撮影しており、SNSでは「モモちゃんがあいみょんとプリ撮ってる！」「2人とも多忙なのにいつの間に会ってたんだろ」「あいみょん×モモはこっちの心臓がやばい」と、2人の再会を喜ぶファンのコメントが見られた。
引用：「MOMO」Instagram（＠momo）
【写真】「ほんまにだれ」 モモ＆あいみょんのプリクラ
■デカ目効果すごっ
4月25日（土）、4月26日（日）、4月28日（火）の3日間、MUFGスタジアム（国立競技場）でワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」を開催するため日本を訪れたTWICE。
プリクラには、加工によって顔がより小さくなり、さらに目が大きくなった2人の姿が写っており、「こわいよ」「やばい」「ほんまにだれ」と手書き文字が添えらえている。
モモは3枚目の写真に「次は平成プリいこっ笑」とコメントし、あいみょんへメッセージを送った。
2人は昨年4月にも韓国でプリクラを撮影しており、SNSでは「モモちゃんがあいみょんとプリ撮ってる！」「2人とも多忙なのにいつの間に会ってたんだろ」「あいみょん×モモはこっちの心臓がやばい」と、2人の再会を喜ぶファンのコメントが見られた。
引用：「MOMO」Instagram（＠momo）