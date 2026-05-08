『遊戯王』オベリスクの巨神兵のコスプレで麦茶『OBECHA』を作ってみた！ 三幻神での試飲会がシュールすぎる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『オベリスクの巨神兵がつくった麦茶『OBECHA』』というあまくだりさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

飲み物としての麦茶の優秀さを再認識するぜ

『遊☆戯☆王』に登場する三幻神の1体、オベリスクの巨神兵に扮した投稿者のあまくだりさんが麦茶作りに挑戦します。あまくだりさんはカードショップの経営者でもあり、遊戯王を中心としたカードゲームに関する動画の投稿者です。

まずは手にしている国産の大麦を計量。「天よりの宝札！」と遊戯王のセリフを交えながら調理を進めるのが、オベリスク流の料理スタイルです。

大麦を「激流葬！」と勢いよく水で洗ったら、「大熱波のカードで水属性モンスターを破壊する（＝乾燥させる）」とのこと。

次は燃えさかる大地とのコンボで、融合を発動。大麦は香ばしく炒られた状態になります。

続いて炒った大麦に大寒波を発動して冷まし、ゴッドハンドクラッシャー。そこから燃えさかる大地を再び発動することで、麦は麦茶へと“進化”しました。

「甘いぞ遊戯！」のセリフのあとは、海馬になりきってトラップカードの氷結界を発動。「これにより麦茶はキンキンに冷える」のだとか。

ペットボトルに封印し、オベリスク作の麦茶「オベ茶」の降臨です！

「貴様の負けだ！」と言い放ったそのとき、

だが、麦茶の原料である大麦とパンなどで使われる小麦は、

実は粒の大きさにあまり違いはない

というマリクの声が聞こえてきます。

さらに、「大麦と小麦は分類上全く別の植物である」という理由でラーはマリクのしもべとなり、オベ茶が1本奪われてしまいました。

そうしてオベ茶の試飲となったのですが、オベリスクの巨神兵とラーの翼神竜に加えて、テーブルの上には小さなオシリスの天空竜の姿が。三幻神が麦茶を飲むというシュールな光景に、コメントが殺到しています。

オベリスクの感想は、「一口目から麦の香ばしさが凄い」でした。「出来立てを飲めるのは手作りの良い点」とも。ただし炒る時間が短かったので味が薄いそう。しっかり炒りたいけれど焦げると爽やかさが失われる、とバランスの難しさを感じたとのことでした。

飲み終わると、「俺はこれでターンエンド！」と『遊戯王』らしいセリフで締めるあまくだりさん。シュールな試飲の様子、原作のワードをふんだんに使った料理シーンなどに興味を持たれた方は、ぜひ動画をご覧ください。

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