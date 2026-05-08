名器『588 Tour Action』に最新技術を搭載した3本組、国内限定58セットの『LIMITED EDITION』が5月8日デビュー
ダンロップから、限定ウェッジのアナウンス。「ロジャー・クリーブランド氏が生んだ『588 Tour Action』が、最新テクノロジーをまとって限定復刻！【国内限定58セット（直営店・ECサイト）】となります」と、同社広報。
【画像】この顔つきが1988年から続くティアドロップ型のツアーウェッジの原型
1988年発売の『TA588』は、現代ツアーウェッジの源流とも呼べる、ティアドロップ型の名器。1979年創業のクリーブランドゴルフは、クリーブランド氏がこのティアドロップ型の『Tour Action』シリーズを開発し、以後20年以上にわたって高い人気を獲得した。
その後、新溝ルールなどを経て古いウェッジは競技で使用できなくなったが、今回の『リミテッドエディション』はそこもクリアされている。キャリアの長いゴルファーは慣れ親しんだ名器が現代技術採用で使えるようになる、またとないチャンスだ。 限定58セットのため即売り切れが予想されるが、購入は3本組（G52/S56/L60°）でシャフトも『Dynamic Gold』（S200）のみ。税込価格は99,000円で、専用の化粧箱に入っており、ロジャー・クリーブランド氏の直筆サイン入り色紙も付くとか。ヘッド素材は『Z-ALLOY』でクロームメッキにGOLDの配色がされている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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その後、新溝ルールなどを経て古いウェッジは競技で使用できなくなったが、今回の『リミテッドエディション』はそこもクリアされている。キャリアの長いゴルファーは慣れ親しんだ名器が現代技術採用で使えるようになる、またとないチャンスだ。 限定58セットのため即売り切れが予想されるが、購入は3本組（G52/S56/L60°）でシャフトも『Dynamic Gold』（S200）のみ。税込価格は99,000円で、専用の化粧箱に入っており、ロジャー・クリーブランド氏の直筆サイン入り色紙も付くとか。ヘッド素材は『Z-ALLOY』でクロームメッキにGOLDの配色がされている。
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