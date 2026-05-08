桂川有人8位、星野陸也42位、金子駆大は出遅れ 日本8勝のS・ノリスが単独首位発進
＜エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権 初日◇7日◇レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット（スペイン）◇7347ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドは終了した。
〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?
1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」をマークした日本ツアー通算8勝のショーン・ノリス（南アフリカ）が、8アンダーで単独首位発進を決めた。7アンダー・2位タイにアレクサンダー・レヴィ（フランス）ら3人が続いている。日本勢は3人が出場している。1イーグル・4バーディ・1ボギーの「67」をマークした桂川有人が、日本勢トップの5アンダー・8位タイにつけている。星野陸也が2アンダー・42位タイ、金子駆大は1オーバー・107位タイと出遅れた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー 第1ラウンドの成績
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