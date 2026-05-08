勝みなみが米ツアーでは自身初の“ホールインワン”達成 「すごくいい一日だった」
＜ミズホ・アメリカズオープン 初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーを主戦場にして4年目の勝みなみが、ツアーでは自身初となるホールインワンを達成した。日本ツアーでは2019年の「伊藤園レディス」3日目以来となる。
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後半7番パー3（163ヤード）。ティショットはピン手前約15メートルに着弾すると、そのまま勢いよく転がってカップイン。キャディと笑顔でハイタッチを交わした。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「私のところからは見えていなくて、グリーンに乗ってくれればいいなと思っていた。グリーンに転がっていってくれたときに、『あ〜よかった〜』と思って、キャディさんにクラブを渡したときに、ギャラリーさんが、声をあげてくれて、それで気が付いて、うれしかったです」と笑顔を見せた。10番からスタートし、先行したのは11番のダブルボギー。「苦しいラウンドになるかなと思ったんですけど、そこから次のホールでバーディがきて、そのあとも3つバーディが来てくれた」と12番から3連続バーディを奪取。「流れ的にも変わって、ホールインワンもありましたし、すごくいい一日だったと思います」。1イーグル・4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」でまとめ、2アンダー。10位タイの上位発進を決めた。一方で、課題も残る。フェアウェイキープ率が64.2％（9/14）、パーオン率が61.1％（111/18）とショットの面では「あまりよくない」というのが正直なところだ。それでも「そのなかでしっかりスコアメイクして、バーディチャンスについたところで（パットが）入ってくれている部分もある」と手ごたえも得ている。週末に向けて、少しずついい感覚を取り戻して行きたい。「少しずつよくなっていければ、上位に行けると思うので、ラウンド中にいいものが見つかってくれればいいなと思います」と前を向く。「きょうアンダーで回って上位で終わることができた。あすは朝がちょっと寒いと思うんですけど、しっかり寒さ対策をして、集中して、1つでもスコアを伸ばして上位に行けるように頑張ります」と意気込みを示した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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