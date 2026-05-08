ドジャース傘下３Ａのオクラホマは７日（日本時間８日）、右脇腹を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入りしているムーキー・ベッツ内野手が８日（同９日）のゲームで実戦復帰する予定であることを発表した。早ければ１１日のジャイアンツ戦からメジャー復帰する見通しとなっている中、注目はドジャース内野陣の再編だ。

３Ａではオフに左肘手術を受けたキケ・ヘルナンデス内野手も実戦復帰を果たしており、ＩＬ６０日間の期限が明ける５月末のメジャー復帰が見込まれている。ベッツが復帰した場合には内野手の１人がマイナー降格、もしくはＤＦＡ（事実上の戦力外）となり、キケが復帰した場合は４０人枠を空けるために１人をＤＦＡにする必要がある。

ベッツのＩＬ入りに伴ってメジャー昇格を果たしたキム・ヘソン内野手は２６試合の出場で打率・３１４、１本塁打、８打点、５盗塁と結果を残してきた。直近７試合でも打率・３０４をマークしており、現時点では残留濃厚だ。

メジャー枠を争うアレックス・フリーランド内野手は打率・２５３、２本塁打。チームでも希有なスイッチヒッターでもあることから、ニーズはある。一方でサンティアゴ・エスピナル内野手は１８試合の出場で打率・１８５と低迷。大谷翔平投手が登板した５日のアストロズ戦では九回に代打で登場するも３球三振を喫するなどアピールできなかった。

負傷者リストには足首の手術を受けたエドマンも控えており、内野手の競争は今後、熾烈を極めるとみられる。メジャー生き残りをかけた戦いにも注目が集まる。