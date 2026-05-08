フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。すっぴん“入浴”ショットを公開した。

「どうも。健康美容好きです。酵素浴あがりに 冷え性な私なのですが、最近は『体温を上げること』をすごく意識しています」と明かし、「えん発酵温熱木浴へ」と木浴したことを報告。

すっぴん“入浴”ショットなどをアップし「ヒノキの香りに包まれながら自然発酵の温もりで身体の芯からぽかぽかに。＠en_mokuyoku_yoyogiuehara の魅力は、無添加・自然由来の温浴であること。発酵熱という自然のチカラで、冷えや疲れ、なんとなく身体が重い日にもやさしく寄り添ってくれるところ」と説明。

そして、「身体の深部からじんわり温まるのと美肌ケアのメニューもあったりパックもしながら入れます◎忙しい毎日の中で、自分を整える習慣も作っていこうね」と呼び掛けた。

ハッシュタグでは「えん発酵温熱木浴」「酵素風呂」「酵素浴」「温活」と添えた。

木浴は、ヒノキなどの木材パウダーを自然発酵させて発熱させ、その中で全身を温める温浴法。電気やガスを使わず微生物の発酵熱で約40〜45度の体感温度となり、発汗を促しリラックス効果があるとされる。

この投稿にフォロワーらからは「最高すぎるね〜！！！すっぴんもお肌艶っつやでめっっちゃ可愛いーーー！！！」「すっぴんでも可愛い」「健康と美容に良い最高ですネ」「お肌が輝いてますね」「いいですね！押忍！」「健康的で美しい」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。