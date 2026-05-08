「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が7日配信のABEMA「恋愛病院」に、スタジオ「見届け人」として出演。前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）にツッコミを入れた。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。石丸氏は3日目の朝、自らの意思で朝にランニングを行った。

VTRでは早朝のキッチンで、石丸氏が涙を流しながらパンを食べていた。「パンをもらったんですよ、地元の方に。『石丸さんですよね？』って言われて。『応援します、ずっと前から見てました』ってパンをもらいました。うれしくて。全然知らない土地ですよ」と言って、さめざめと涙を流した。

そのVTRを見たひろゆき氏は「本当に友達少ないんだろうね」と冷静にツッコミを入れた。

その後、石丸氏が番組スタッフの立ち振る舞いに激怒するシーンが描かれている。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。最終回は1時間半SP。