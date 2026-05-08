ミセス大森元貴「風、薫る」主題歌オファーは「あんぱん」撮影中だった いせたくやの役衣装で打ち合わせ
【モデルプレス＝2026/05/08】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが5月8日放送のNHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演。ボーカル＆ギターの大森元貴が、連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の主題歌「風と町」オファー時を振り返る場面があった。
【写真】ミセス大森「あんぱん」初登場シーンの学生服姿
女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める「風、薫る」は、明治の激動の時代を舞台に、若くしてシングルマザーになった主人公・一ノ瀬りん（見上）と、生まれてすぐに親に捨てられた大塚直美（上坂）が看護の世界に飛び込み、新しい時代を切り開いていくバディドラマ。Mrs. GREEN APPLEが主題歌「風と町」を手掛けている。
大森は主題歌のオファーを受けた当時を振り返り「いや〜嬉しかったですね。“朝ドラ”の主題歌って国民的アーティストさんが手掛けられるイメージなので、話をいただけて嬉しかった」とコメント。オファーを受けた時期は、大森が作曲家・いせたくや役を演じていた2025年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」撮影中だったといい「あの時期に主題歌のお話を伺いまして。NHKでいせたくやの格好をしながら『風と町』の制作の打ち合わせをしているみたいなことが起こって」と裏話を明かした。
MCの博多華丸は「前代未聞でしょ」と驚き「それは、いせたくやとして楽曲を提供するってこと？」とお茶目に質問。大森は「違う違う違う！Mrs. GREEN APPLEとして」と笑い「すごく刺激的な経験だし、我々も光栄だなと思って」と喜んだ。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス大森「あんぱん」初登場シーンの学生服姿
◆Mrs. GREEN APPLE、見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」主題歌を担当
女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める「風、薫る」は、明治の激動の時代を舞台に、若くしてシングルマザーになった主人公・一ノ瀬りん（見上）と、生まれてすぐに親に捨てられた大塚直美（上坂）が看護の世界に飛び込み、新しい時代を切り開いていくバディドラマ。Mrs. GREEN APPLEが主題歌「風と町」を手掛けている。
◆大森元貴「風、薫る」主題歌オファーは「あんぱん」撮影中
大森は主題歌のオファーを受けた当時を振り返り「いや〜嬉しかったですね。“朝ドラ”の主題歌って国民的アーティストさんが手掛けられるイメージなので、話をいただけて嬉しかった」とコメント。オファーを受けた時期は、大森が作曲家・いせたくや役を演じていた2025年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」撮影中だったといい「あの時期に主題歌のお話を伺いまして。NHKでいせたくやの格好をしながら『風と町』の制作の打ち合わせをしているみたいなことが起こって」と裏話を明かした。
MCの博多華丸は「前代未聞でしょ」と驚き「それは、いせたくやとして楽曲を提供するってこと？」とお茶目に質問。大森は「違う違う違う！Mrs. GREEN APPLEとして」と笑い「すごく刺激的な経験だし、我々も光栄だなと思って」と喜んだ。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】