ビタミンB¹欠乏を防ぐ経口補水液の「点滴飲み」とは！？【小児科医ママが教えたい　体・脳・心を育てる！子どもの食事】

ビタミンB¹欠乏を防ぐ経口補水液の「点滴飲み」とは

経口補水液は薬の気持ちで「点滴飲み」

大量の糖分がビタミンB¹欠乏の原因に

風邪をひいたとき、熱が出ているとき、夏の暑いときはスポーツドリンクや経口補水液がよいというイメージはありませんか。

しかし、「すぐに水分補給ができる」「健康にいい」「ビタミンが摂れる」というイメージから日常的に大量に飲んでいる場合、どのような影響があるでしょうか？

一般的なスポーツドリンクには、100mLあたり約5gの糖分が含まれています。500mLのペットボトルの場合、大さじ2杯弱の糖分を摂ることになるのです。

私たちの体内で糖分を分解してエネルギーをつくり出すにはビタミンB¹が必要です。糖分たっぷりのスポーツドリンクばかりをがぶ飲みすると、たくさんの糖を分解するために体内のビタミンB¹を使ってしまい、足りなくなってしまうことがあります。

ビタミンB¹欠乏が引き起こす症状

●全身症状：嘔吐、脚気、倦怠感（元気がない、ぐったりしているなど）、むくみ、食欲低下、体重増加不良（月齢や年齢に比べて体重があまり増えない）

●心不全症状：心拡大（心臓が大きくなる）、肺高血圧、浮腫、心原性ショック（心筋が正常に機能しなくなりショック症状が起きる）

●神経症状：意識障害、腱反射減弱、筋力低下、眼球運動障害、けいれん

多くはありませんが、スポーツドリンクや経口補水液の飲みすぎによってビタミンB¹が不足すると、さまざまな症状を引き起こす可能性があり、実際に報告もあります。

熱中症と似た症状が現れる場合もあるため、熱中症の患者さんと間違われ、点滴をしても改善しなかったというケースもあるそうです。

また、スポーツドリンクにはナトリウム（塩分）も含まれますが、その量は経口補水液の3分の1ほど。脱水を予防、治療するには足りません。汗をたくさんかくとき、激しい運動をするときにスポーツドリンクばかりを大量に飲むと、血液中のナトリウム濃度が下がり、低ナトリウム血症（水中毒）を起こすこともあります。

「点滴飲み」でチビチビ飲むのは経口補水液

ちょっと汗をかくな、というときにスポーツドリンクを飲んでもよいですが、一緒にお水も飲むこと、適切な量の塩分を含む食事をとることが必要です。つまり、摂りすぎている糖分を薄め、足りない塩分を補う必要があります。

猛暑日やスポーツで子どもが汗をたくさんかくとき、嘔吐や下痢で体からたくさん水分と塩分が出ているときには、経口補水液を飲むとよいでしょう。そのさいに注意したいのが、チビチビひと口ずつ何度も飲むこと。

この飲み方を、私たち医者の間では「点滴飲み」と呼ぶこともあります。点滴はポタポタと液体が落ちていますよね、あのイメージです。経口補水液は、熱中症予防のため、嘔吐・下痢のときの治療のために飲むイメージでいるといいかもしれません。

おうちでつくれる熱中症予防ドリンク

経口補水液が必要になったときのために、おうちにある材料だけで、手軽につくれるレシピを覚えておくのもよいでしょう。つくった日に飲み切るようにしましょう。

準備するもの

● 水 1000mL

● 塩 小さじ1/2(2.5g)

● 砂糖 大さじ4と1/2

● レモン汁 少々

1 水に塩を入れる

水の代わりに麦茶でつくってみてもよいでしょう。

2 砂糖を加える

糖分を控えたいときは、砂糖の分量を調整したり、甘味料で代替したりしましょう。

3 レモン汁を混ぜて完成

レモンには、熱中症予防に役立つカリウムが含まれています。

参考：厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」

【出典】『小児科医ママが教えたい 体・脳・心を育てる！子どもの食事』著：工藤紀子