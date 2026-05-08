報酬300万で引き受けた依頼は「父を救う料理」！伝説のグルメ漫画『ザ・シェフ』が描く究極の親子喧嘩とは？

「幻の料理人」と呼ばれる孤高の天才シェフ・味沢匠が、人々の悩みを料理で解決していく不朽の名作マンガ『ザ・シェフ』。

数あるエピソードの中でも、味沢の神業と依頼人の深い事情が交差する第3話「父と子①」は必見です。

今回は、高額な報酬と引き換えに味沢が請け負った“ある依頼”に迫ります。

法外な報酬を要求する天才シェフ・味沢匠

主人公の味沢匠は、依頼人のどんな要望にも応じて最高の料理を作り上げる天才シェフです。

しかし、彼はその対価として常に法外な報酬を要求します。

第3話では、あるパーティーの料理を担当し、出席者たちをうならせる見事な腕前と、札束を受け取るクールな姿が描かれています。

ターゲットは「世界中に認める料理人は十人といない」と豪語する美食家

そんな味沢のもとに現れたのが、フランス帰りの料理人・田代誠一でした。

彼の父親は、美食家として名を馳せる大企業の総帥・田代英介。

誠一は料理の道を志したことで父から勘当されており、末期ガンで余命2ヶ月の父に自分の腕を認めさせたいと願っていました。

味沢が仕掛ける「最高の一皿」の行方は…

誠一から300万円の報酬で「私の味（料理）を父親に食べさせて救ってほしい」と懇願された味沢は、静かに依頼を引き受けます。

味沢は自ら教え、合格を出した料理を「誠一が作ったもの」として父親に提供する作戦に出ます。

味沢の天才的な技術は、世界トップレベルの味を知る美食家の父を唸らせることができるのか？

手に汗握る展開が見逃せません。