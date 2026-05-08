日々刻々と変化する「各国の通貨価値」が決まるふたつの要因とは？【経済とお金の話】

日々刻々と変化する「各国の通貨価値」が決まるふたつの要因とは

「各国の通貨価値」はどのようにして決まるのか？

「ドル安で円高だ」とか、「ドル高で円安だ」などと言いますが、こうした通貨の交換価値を決定づけるのは「為替レート」になります。そして、為替レートは日々刻々と変化しています。各国のこうした為替レートは、かつては固定相場制でしたが、先進国の多くは70年代を通じ変動相場制に移行してきました（中国は固定相場制）。

１万ドル相当の米国製品を輸入する際、１ドルが１００円の円高レートなら、１００万円の支払いですみますが、１ドルが１１０円の円安レートなら、日本からは１１０万円の支払いが必要になります。円高なら製品の輸入に有利ですが、円安なら製品の輸入は不利になり、反対に日本から製品輸出する場合は、日本円が安くなれば相手国通

貨が高く有利になります。輸入業者が円高を喜び、輸出業者が円安を喜ぶ傾向が見て取れるわけです。

こうした「為替レート」を決定づける第一の要因は、各国の「金利水準」になります。為替リスク以上に米国の金利水準が上昇した場合には、米国でのドルの運用が有利になるので、日本円が売られ米国ドルが買われていき、需給バランスから、ドル高傾向に導かれるのです。

もう一つの要因が、「貿易収支」になります。輸出のほうが輸入より多ければ、稼いだドルを自国通貨の円に換える働きから、自国通貨の需要が増して円高になります。 かつての日本は、米国との貿易で輸出が多く、たびたび円高に悩まされましたが、自国通貨高はまさしく国の経済力の反映でもあったからです。ちなみに、世界の貿易取引での決済通貨では、ドルやユーロが中心で、日本円や英国ポンド、スイスフランなどが、それらの通貨に準じています。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話