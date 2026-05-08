通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間ものは上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.26 6.73 8.45 7.82
1MO 8.04 5.79 6.72 6.64
3MO 8.04 5.84 6.88 6.76
6MO 8.23 6.06 7.15 7.12
9MO 8.27 6.19 7.39 7.30
1YR 8.35 6.41 7.63 7.45
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.76 10.17 7.35
1MO 7.19 8.89 6.61
3MO 7.51 8.90 6.71
6MO 7.91 9.29 6.97
9MO 8.14 9.43 7.13
1YR 8.34 9.58 7.29
東京時間10:24現在 参考値
ドル円の１週間ものは１０．２６％付近へ上昇。日本政府による介入警戒感が根強いなかで、短期のボラティリティはやや高水準を維持している。
MINKABU PRESS
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3MO 8.04 5.84 6.88 6.76
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東京時間10:24現在 参考値
ドル円の１週間ものは１０．２６％付近へ上昇。日本政府による介入警戒感が根強いなかで、短期のボラティリティはやや高水準を維持している。
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