　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.26　6.73　8.45　7.82
1MO　8.04　5.79　6.72　6.64
3MO　8.04　5.84　6.88　6.76
6MO　8.23　6.06　7.15　7.12
9MO　8.27　6.19　7.39　7.30
1YR　8.35　6.41　7.63　7.45

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.76　10.17　7.35
1MO　7.19　8.89　6.61
3MO　7.51　8.90　6.71
6MO　7.91　9.29　6.97
9MO　8.14　9.43　7.13
1YR　8.34　9.58　7.29
東京時間10:24現在　参考値

　ドル円の１週間ものは１０．２６％付近へ上昇。日本政府による介入警戒感が根強いなかで、短期のボラティリティはやや高水準を維持している。

MINKABU PRESS