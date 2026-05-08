6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の場面写真が公開された。

参考：『スーパーガール』日本語吹替版予告＆本ビジュアル公開 スーパーマン役は武内駿輔が続投

本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たな物語が描かれる。製作は『スーパーマン』に続き、ガン率いるDCスタジオが担当。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが監督を務めた。

『スーパーマン』にも登場した本作の主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役で主演を務めるのは、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のミリー・オールコック。エイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役を『三体』のイヴ・リドリー、 宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役を『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアがそれぞれ演じる。さらに“スーパードッグ”クリプトも再登場する。

日本語吹替版では、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役を永瀬アンナ、スーパーマン／クラーク・ケント役を武内駿輔が務める。

公開された場面写真には、スーパーガールのコスチュームを身にまとったカーラ（ミリー・オールコック）の姿が捉えられている。異なるシチュエーションで見せるそれぞれの表情からは、“無敵の象徴”というよりも、物語の中で葛藤しながら成長していく“等身大のヒーロー”としての存在感が際立っている。さらに、ヘッドフォンとサングラス姿のカーラと“スーパードッグ”クリプトが並ぶファンキーな1枚も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）