開催：2026.5.8

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 4 - 8 [レイズ]

MLBの試合が8日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレイズが対戦した。

Rソックスの先発投手はウィリアム・ベネット、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。

2回表、6番 ベン・ウィリアムソン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 BOS 0-1 TB、8番 セドリク・ムリンス 初球をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでレイズ得点 BOS 0-2 TB、1番 ヤンディ・ディアス 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 BOS 0-3 TB

2回裏、6番 セダン・ラファエラ 5球目を打ってサードへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-3 TB、8番 コナー・ウォン 初球を打ってショートゴロ しかしショートが悪送球 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BOS 2-3 TB、9番 ケーレブ・ダービン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 3-3 TB

6回表、7番 チャンドラー・シンプソン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 BOS 3-5 TB

8回表、7番 チャンドラー・シンプソン 3球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 BOS 3-6 TB

8回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 初球を打ってライトへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 4-6 TB

9回表、3番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってセンターへのツーランホームランでレイズ得点 BOS 4-8 TB

試合は4対8でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのハンター・ビゲで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はRソックスのウィリアム・ベネットで、ここまで1勝1敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.295となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 11:04:15 更新