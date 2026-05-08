阿部亮平の“ヘアメイク前？”貴重ショットに反響！前髪を留めおでこを出したままガチャピンとおそろいポーズに「かわいいが大渋滞」「お肌ツルツル」「素の感じスキ」

【写真】阿部亮平＆ガチャピンの2ショット／『FNS歌謡祭』でガチャピンの仮装をした阿部亮平／過去の“あべガチャ”ショット

Snow Manの阿部亮平が、ガチャピンの公式Xに登場。仲良し2ショットが公開され、注目を集めている。

■阿部亮平、ヘアクリップをつけたままガチャピンと2ショット

投稿では、「あべガチャ！ きょうもSTARにでるんだって。たのしみ！ あべくん、がんばってね。」というメッセージとともに、阿部とガチャピンの2ショットが公開された。

写真には、ガチャピンとともに両手を頬に添え、やわらかな笑顔を見せる阿部の姿が収められている。

阿部は黒シャツに黒ネクタイ、黒パンツを合わせたシックなスタイル。スタッズ付きのベルトでアクセントを加えた装いが、落ち着いた雰囲気のなかにも華やかさを添えている。

阿部はヘアメイク中だろうか。肩からタオルのようなものをかけ、前髪付近にはヘアクリップがついたままに。飾らない雰囲気が伝わる貴重なショットとなっている。

阿部は以前、マンスリースペシャルキャスターとして『Live News イット！』（フジテレビ系）に出演。ガチャピンとともに取材に行くなど、たびたび共演していた。

また、『2025 FNS歌謡祭』では阿部がガチャピンの仮装をしたこともあり、ふたりの仲の良さを感じさせる投稿となった。

SNSでは「あべガチャ一生推せる」「かわいいが大渋滞」「同じポーズでかわいい」「ヘアセット前？」「お肌ツルツル」「素の感じスキ」「ヘアピンでデコ出しあべちゃん貴重だーーーー」といった声が寄せられている。

■『2025 FNS歌謡祭』でガチャピンの仮装をした阿部亮平

■阿部亮平＆ガチャピン、過去の“あべガチャ”ショット

Snow Man

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