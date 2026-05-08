8日11時現在の日経平均株価は前日比433.67円（-0.69％）安の6万2400.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は426、値下がりは1098、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は275.15円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が81.46円、ファストリ <9983>が67.58円、信越化 <4063>が33.02円、フジクラ <5803>が25.95円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を84.81円押し上げている。次いでリクルート <6098>が40.53円、ＴＤＫ <6762>が27.15円、安川電 <6506>が12.97円、村田製 <6981>が12.87円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、サービス、その他製品、輸送用機器と続く。値下がり上位には銀行、鉱業、証券・商品が並んでいる。



※11時0分12秒時点



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