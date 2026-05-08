『笑点60周年特別展』歴代師匠たちも来場？ 林家たい平が頭上を見上げ「あ、来てますね（笑）」
『笑点』メンバーの三遊亭好楽、春風亭昇太、林家たい平、桂宮治が8日、東京・京王百貨店で同日から開催される『笑点60周年特別展』の開会セレモニーに出席した。
【写真】再現度高い！観客の前で笑顔をみせる笑点メンバー
本展は、1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』が今年60周年を迎えたことを記念した特別展。8日から19日まで京王百貨店新宿店7階大催場にて行われる。
巨大年表で振り返る年表エリアや、普段はテレビ画面越しにしか見ることのできない小道具の展示エリアが展開し、約200点のアイテムが展示されている。さらに「笑点シアター」では、歴代司会者たちによる爆笑回答や名場面を厳選した貴重な映像などを上映する。
一足先に同展を見て回ったという4人。昇太は「僕が見ても『まだ取っておいてくれていたんだ』『こんなものあったんだ』と楽しく拝見させていただきました。ぜひ多くの人に見ていただきたい」と笑顔を浮かべ、「歴史のある番組に入らさせていただいて、本当にうれしいです。僕は20年お世話になっているんですけど、60年の重ねてきた歴史があるんだと、改めて感じました」としみじみ。
「笑点とは？」という記者からの問いには、大喜利ではなく真面目に回答。好楽は「ファミリー」、昇太は「落語」、たい平は「お茶の間」、そして宮治は「4人目だから何を言っていいのか分からない！ただただ先輩に感謝です（笑）」と言って乗り切った。
また、同展に来てほしい人を聞かれるとたい平は「やっぱり5代目の圓楽師匠、歌丸師匠、6代目の圓楽師匠ですね…」と言いながら頭上を見上げ「あ、来てますね（笑）」と、リスペクトを込めたユーモアで笑わせていた。
【写真】再現度高い！観客の前で笑顔をみせる笑点メンバー
本展は、1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』が今年60周年を迎えたことを記念した特別展。8日から19日まで京王百貨店新宿店7階大催場にて行われる。
巨大年表で振り返る年表エリアや、普段はテレビ画面越しにしか見ることのできない小道具の展示エリアが展開し、約200点のアイテムが展示されている。さらに「笑点シアター」では、歴代司会者たちによる爆笑回答や名場面を厳選した貴重な映像などを上映する。
「笑点とは？」という記者からの問いには、大喜利ではなく真面目に回答。好楽は「ファミリー」、昇太は「落語」、たい平は「お茶の間」、そして宮治は「4人目だから何を言っていいのか分からない！ただただ先輩に感謝です（笑）」と言って乗り切った。
また、同展に来てほしい人を聞かれるとたい平は「やっぱり5代目の圓楽師匠、歌丸師匠、6代目の圓楽師匠ですね…」と言いながら頭上を見上げ「あ、来てますね（笑）」と、リスペクトを込めたユーモアで笑わせていた。