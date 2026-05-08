FLAT4・小森隆さん、死去 80歳 日本における“ビートル・ブーム”をけん引 BS日テレ『愛車遍歴』でガレージ公開も
空冷フォルクスワーゲンのレストア・販売する「FLAT4（フラットフォー）」の創業者で、名車コレクターとしても知られる小森隆さんが、1日に亡くなっていたことが分かった。80歳。7日、同社が公式サイト、SNSで発表した。
【写真】いつまでもダンディー…80歳を祝われ笑顔を見せたFLAT4・小森隆さんの近影＆FLAT4が発表した報告全文
同社は、代表取締役・藤田直人氏の名義で【訃報】と題した文書を発表。「フラットフォー創業者 小森隆 儀 本年5月1日に永眠いたしました（享年80歳）」「本来ならば早速お知らせ申し上げるべき処でございましたがご通知が遅れました事を深くお詫び申し上げます」と伝えた。
葬儀については「尚 葬儀は故人の遺志により家族葬にて相済ませました」「ここに読んでお知らせ申し上げますとともに 生前中賜りましたご厚誼に心より御礼申し上げます」と報告。
合わせて「誠に恐縮ではございますが ご香典ご供物等のご厚志につきましては辞退させて頂きたくお願い申し上げます」「また 遺族へのご連絡等につきましては何卒ご配慮賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
小森さんは、1976年に同社を創業。オープン以来、数多くの空冷フォルクスワーゲンのレストア・販売を手掛け、日本におけるビートル・ブームをけん引してきた。また、名車コレクターとしても知られ、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）では、「愛車遍歴的ガレージ探訪2〜クラシックビートルに魅せられた男〜」と題し、主に週末を過ごすという“ウィークエンドハウス”の貴重な車を公開した。
【写真】いつまでもダンディー…80歳を祝われ笑顔を見せたFLAT4・小森隆さんの近影＆FLAT4が発表した報告全文
同社は、代表取締役・藤田直人氏の名義で【訃報】と題した文書を発表。「フラットフォー創業者 小森隆 儀 本年5月1日に永眠いたしました（享年80歳）」「本来ならば早速お知らせ申し上げるべき処でございましたがご通知が遅れました事を深くお詫び申し上げます」と伝えた。
合わせて「誠に恐縮ではございますが ご香典ご供物等のご厚志につきましては辞退させて頂きたくお願い申し上げます」「また 遺族へのご連絡等につきましては何卒ご配慮賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
小森さんは、1976年に同社を創業。オープン以来、数多くの空冷フォルクスワーゲンのレストア・販売を手掛け、日本におけるビートル・ブームをけん引してきた。また、名車コレクターとしても知られ、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）では、「愛車遍歴的ガレージ探訪2〜クラシックビートルに魅せられた男〜」と題し、主に週末を過ごすという“ウィークエンドハウス”の貴重な車を公開した。