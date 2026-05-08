MF佐野航大にプレミアリーグ勢が注目

オランダ1部NECナイメヘンに所属する日本代表MF佐野航大は、エールディビジでの活躍により欧州のビッグクラブから大きな関心を集めている。

英メディア「TEAMTALK」は、「ヨーロッパ中の幅広いクラブから静かに注目を集めており」と伝え、マンチェスター・ユナイテッドをはじめとするプレミアリーグの強豪クラブなどが、22歳の若き才能に熱視線を送っていることを報じた。

2023年に当時J2のファジアーノ岡山からNECに完全移籍を果たした佐野は、「ヨーロッパのサッカーにスムーズに適応した」と評価されている。主に攻撃的なポジションでプレーしながら中盤全域をこなすユーティリティー性を発揮しており、時には右サイドバックを務めることもあった。今季は3ゴール8アシストと印象的な活躍を見せている。

記事内では、現在のNECにおいて欠かせない存在として「際立ったパフォーマンスを見せている選手の一人として頭角を現しており」と称賛。また、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いという予想外の快進撃を見せるNECにおいて、佐野が極めて重要な役割を担っていると言及している。

冬の移籍市場の段階からイングランドのクラブからの関心も浮上しており、記事内では「急速な台頭は1月に見過ごされることはなく」と指摘。クリスタル・パレスやブライトン、ノッティンガム・フォレストなどが継続して動向を追うなか、「争奪戦は急速に拡大している」と伝え、今夏の移籍市場におけるビッグクラブへのステップアップの可能性に触れている。

プレミアリーグ勢だけでなく、スペインやドイツ、フランスのクラブも獲得を検討しているという。さらには「トップレベルでの成長と落ち着きに最も強い関心を寄せている」とマンUの具体的な動きを特筆しており、欧州のトップクラブにとって「魅力的な選択肢として見ている」と綴っている。（FOOTBALL ZONE編集部）