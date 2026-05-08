杏仁とマンゴーのシェーキやパイなど全4品！ゼッテリア「アジアンスイーツ＆スナックフェア」
ゼッテリアが、期間限定の「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催。
杏仁×マンゴーを味わう初夏のアジアンスイーツとスナック、合せて4品が販売されます☆
ゼッテリア「アジアンスイーツ＆スナックフェア」
期間：2026年5月13日（水）〜7月中旬 ※なくなり次第終了
販売店舗：一部店舗を除く269店舗で販売予定（2026年5月7日時点）
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が期間限定の「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催！
「杏仁マンゴーパフェシェーキ」「杏仁マンゴーパイ」「シェーキ杏仁」「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」の4品が販売されます。
初夏を感じられる季節にぴったりな、アジアンテイストのスイーツとスナックがそろっています☆
杏仁マンゴーパフェシェーキ
価格：420円(税込)
杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキ。
杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群で、爽やかな見た目に仕上げています！
シェーキ杏仁
価格：Sサイズ 240円(税込)、Mサイズ 320円(税込)
※写真はSサイズです
杏仁のフレーバーをシンプルに楽しめるシェーも登場。
Sサイズもあり、手軽にシェーキを楽しめます☆
杏仁マンゴーパイ
価格：260円(税込)
杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ「杏仁マンゴーパイ」
風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームが織りなす、アジアンスイーツらしい華やかな味わいを堪能できます！
ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜
価格：3尾 320円(税込)、5尾 490円(税込)
※写真は3尾です
「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」は、プリプリ食感のえびと、サクサクの衣を手軽に楽しめるスナック。
まろやかでコクのある特製タルタルソースにディップして食べると、やみつきになる一品です☆
杏仁とマンゴーが織りなすアジアンスイーツに、手軽に楽しめるやみつきスナックが登場。
ゼッテリアの「アジアンスイーツ＆スナックフェア」は、2026年5月13日より開催です！
※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」は機器調整により販売していない場合があります
※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」はデリバリーでの販売はありません
※ナタデココをのどに詰まらせないよう、よく噛んで賞味ください
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