ゼッテリアが、期間限定の「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催。

杏仁×マンゴーを味わう初夏のアジアンスイーツとスナック、合せて4品が販売されます☆

ゼッテリア「アジアンスイーツ＆スナックフェア」

期間：2026年5月13日（水）〜7月中旬 ※なくなり次第終了

販売店舗：一部店舗を除く269店舗で販売予定（2026年5月7日時点）

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が期間限定の「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催！

「杏仁マンゴーパフェシェーキ」「杏仁マンゴーパイ」「シェーキ杏仁」「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」の4品が販売されます。

初夏を感じられる季節にぴったりな、アジアンテイストのスイーツとスナックがそろっています☆

杏仁マンゴーパフェシェーキ

価格：420円(税込)

杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキ。

杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群で、爽やかな見た目に仕上げています！

シェーキ杏仁

価格：Sサイズ 240円(税込)、Mサイズ 320円(税込)

※写真はSサイズです

杏仁のフレーバーをシンプルに楽しめるシェーも登場。

Sサイズもあり、手軽にシェーキを楽しめます☆

杏仁マンゴーパイ

価格：260円(税込)

杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ「杏仁マンゴーパイ」

風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームが織りなす、アジアンスイーツらしい華やかな味わいを堪能できます！

ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜

価格：3尾 320円(税込)、5尾 490円(税込)

※写真は3尾です

「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」は、プリプリ食感のえびと、サクサクの衣を手軽に楽しめるスナック。

まろやかでコクのある特製タルタルソースにディップして食べると、やみつきになる一品です☆

杏仁とマンゴーが織りなすアジアンスイーツに、手軽に楽しめるやみつきスナックが登場。

ゼッテリアの「アジアンスイーツ＆スナックフェア」は、2026年5月13日より開催です！

※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」は機器調整により販売していない場合があります

※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」はデリバリーでの販売はありません

※ナタデココをのどに詰まらせないよう、よく噛んで賞味ください

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