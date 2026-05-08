北海道・四国から25店舗、五葷なし餃子が初出店！ 日本ヴィーガン協会「第9回 西宮ヴィーガンフェス」

記事ポイント 兵庫・西宮市役所横の六湛寺公園で、2026年5月17日（日）に第9回西宮ヴィーガンフェスが開催されます北海道・四国からも出店し、焼き立てヴィーガン餃子（五葷なし）の初出店など全25店舗が集結します先着100名にヴィーガン非常食プレゼント、小学生以下先着50名に酵素玄米おにぎりを無料進呈します 兵庫・西宮市役所横の六湛寺公園で、2026年5月17日（日）に第9回西宮ヴィーガンフェスが開催されます北海道・四国からも出店し、焼き立てヴィーガン餃子（五葷なし）の初出店など全25店舗が集結します先着100名にヴィーガン非常食プレゼント、小学生以下先着50名に酵素玄米おにぎりを無料進呈します

兵庫県西宮市で、食を通じて環境保全を考えるフードフェスが9回目の開催を迎えます。

日本ヴィーガン協会が主催する『第9回 西宮ヴィーガンフェス』は、西宮市の「環境学習都市にしのみや・パートナーシップ認定事業」として認定されており、動物性食品不使用のグルメや環境学習コンテンツを無料で体験できるイベントです。

ヴィーガン食に関心がある方はもちろん、アレルギーのあるお子さまを連れたファミリーにも対応したプログラムが揃っています。

日本ヴィーガン協会「第9回 西宮ヴィーガンフェス」





名称：第9回 西宮ヴィーガンフェス「環境保全と衣食住」日時：2026年5月17日（日）11：00〜17：00（雨天開催）会場：六湛寺公園・六湛寺南公園（西宮市役所横）アクセス：阪神西宮駅 徒歩2分 / JR西宮駅 徒歩10分入場料：無料主催：一般社団法人日本ヴィーガン協会後援：西宮市教育委員会公式Instagram：@veganfest_jvs

今年のテーマは「環境保全と衣食住」。

日本で初めて環境学習都市に認定された西宮市の中心部、西宮市役所横の六湛寺公園を会場に、ヴィーガンフードとスイーツ、自然農野菜、エコ雑貨の販売店舗が25店舗出店します。

北海道や四国からも出店者が集まり、焼き立てヴィーガン餃子（五葷なし）が今回初めてフェスに加わります。

動物性食品を使わないグルメだけでなく、グルテンフリードーナツやヴィーガンのお弁当も並ぶため、食物アレルギーや食制限がある方でも幅広く楽しめる内容です。

会場への持参が推奨される「マイ箸・マイカップ」を活用したゴミ削減の取り組みも、フェス全体を貫くコンセプトとして実施されます。

グルメ＆マルシェ

ヴィーガン中華を扱う店舗が2店舗出店し、油と旨みをしっかり感じられる中華系メニューを動物性食材なしで提供します。

北海道・四国を含む全国各地から集まった出店者が、ヴィーガン餃子・スイーツ・自然農野菜・エコ雑貨を一堂に揃えます。

今回初登場となる焼き立てヴィーガン餃子は、ニンニク・ニラ・らっきょう・玉ねぎ・あさつきの五葷を一切使わない仕上がりで、宗教的な食制限がある方や五葷を避けたい方にも対応しています。

グルテンフリードーナツは小麦粉を控えたい方への選択肢として並び、動物性食品にアレルギーのある方向けのヴィーガンお弁当も販売されます。

環境学習講演とキッズプログラム





特別講演「くまと共存努力」では、Eli Sookerさんによるクマの写真展示とあわせて、近年増加している人とクマとの関係や共存への取り組みを子どもから大人まで学べる内容で実施されます。

入場無料で参加でき、環境問題を身近に感じるきっかけとして家族連れにも向いています。

子ども向けには紙芝居やおはなし会・図書スペースが設けられており、食や自然についてやさしく触れられるワークショップが充実しています。

西宮市教育委員会が後援に名を連ねており、教育的な観点からも設計されたプログラム構成です。

来場者特典





先着100名のクイズ正解者には、ヴィーガン非常食の「Vエイドパン」が1点プレゼントされます。

小学生以下のお子さまを対象とした「ヴィーガン子ども食堂」では、先着50名に兵庫県神河町の名水で炊いた酵素玄米おにぎりが無料で手渡されます。

マイ箸・マイカップの持参を推奨することでフェス全体のごみ排出を抑え、会場設計そのものが環境学習の一部となっています。

名水神河町の酵素玄米おにぎりは、産地・製法ともにヴィーガンの食思想を体現した一品で、子どもが初めてヴィーガン食に触れる体験としても機能します。

「環境保全と衣食住」をテーマに掲げ、全25店舗・無料入場・雨天開催という条件が揃った『第9回 西宮ヴィーガンフェス』は、ヴィーガン食初心者から食制限のあるファミリーまで、五月の西宮で一日かけて楽しめるフードフェスです。

クイズ参加で手に入るヴィーガン非常食や、先着50名限定の酵素玄米おにぎりなど、早めの来場を促す特典も複数設けられています。

日本ヴィーガン協会「第9回 西宮ヴィーガンフェス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 雨天の場合も開催されますか。

A. 雨天でも予定どおり開催されます。

Q. 子ども向けの酵素玄米おにぎりプレゼントの対象年齢はどこまでですか。

A. 小学生以下のお子さまが対象で、先着50名に「名水神河町の酵素玄米おにぎり」が無料で進呈されます。

Q. 先着100名のヴィーガン非常食プレゼントはどこで受け取れますか。

A. 会場内でクイズに答えた先着100名に「Vエイドパン」が手渡されます。

詳細は当日会場スタッフから案内されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道・四国から25店舗、五葷なし餃子が初出店！ 日本ヴィーガン協会「第9回 西宮ヴィーガンフェス」 appeared first on Dtimes.