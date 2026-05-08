RIMOWA・TUMI、職人整備＋カスタムで再生！ MY SUITCASE「整備済み・カスタムUSEDスーツケース」

記事ポイント 訪日外国人急増で深刻化するスーツケース放置問題に、修理専門店「MY SUITCASE」がリユース・アップサイクルで応えます職人による徹底整備とカスタム対応で、RIMOWAやTUMIなど耐久性ブランドのUSED品を新品同様に再生して販売しますカラー変更・内装張り替え・ネームプレート装着など、世界に一つだけのカスタムスーツケースにオーダーできます 訪日外国人急増で深刻化するスーツケース放置問題に、修理専門店「MY SUITCASE」がリユース・アップサイクルで応えます職人による徹底整備とカスタム対応で、RIMOWAやTUMIなど耐久性ブランドのUSED品を新品同様に再生して販売しますカラー変更・内装張り替え・ネームプレート装着など、世界に一つだけのカスタムスーツケースにオーダーできます

旅先で役目を終えたスーツケースが、ホテルや空港に次々と放置される--訪日外国人の増加とともに深刻化するこの社会問題に、修理専門店が技術で向き合っています。

スーツケース修理専門店を全国展開する「MY SUITCASE（マイ・スーツケース）」が、廃棄寸前のスーツケースを職人の手で蘇らせ、整備済み・カスタムUSEDスーツケースとして販売を本格的に開始します。

MY SUITCASE「整備済み・カスタムUSEDスーツケース」





運営：株式会社カルチャーズジャパン代表：代表取締役 原田 和典販売：公式サイトに掲載されます

傷だらけのターコイズブルーのスーツケースが、職人の修理を経て新品同様の輝きを取り戻す--MY SUITCASEが新たに始めたのは、放置・廃棄されるスーツケースをリペア技術で再生させる販売サービスです。

合言葉は「捨てる前に、もう一度。」。

単なる中古販売ではなく、修理専門店ならではの整備とカスタマイズを施した一台を提案します。

2025年の訪日外国人数は約4,268万人と過去最高を大幅に更新し、初めて4,000万人を突破しました（出典：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」）。

旅行者が増えるほど、買い替え後の古いスーツケースがホテル・空港・駅・観光地に放置されるケースも増え、自治体や施設の管理負担が深刻になっています。

MY SUITCASEはこの課題に対し、修理専門店が積み重ねてきた技術をリユース・アップサイクルへ応用することで解決策を示します。

職人による徹底整備

キズやへこみの修正だけでなく、キャスターやハンドルなど使用頻度の高い消耗部品を新しいものに交換します。

修理専門店として全国で培ってきたノウハウが、整備済み品の品質を支えています。

長距離移動や海外旅行でも安心して使えるよう、機能面を一台ずつ確認してから販売します。

こだわりのカスタム対応

カラー変更・内装の張り替え・ネームプレートの装着など、購入者の好みに合わせてカスタマイズを施します。

量産品にはない「世界に一つだけの一台」として仕上げられるため、旅のテンションをあげてくれる自分だけの相棒を手にできます。

定番カラーにとどまらず、個性を表現したいひとにも対応しています。

厳選されたブランドのUSED品ラインナップ

RIMOWAやTUMIをはじめ、耐久性に定評のあるブランドのUSED品を厳選してラインナップに加えています。

高品質なモデルを新品より手に取りやすい価格で提供することで、サステナブルな選択がしやすくなります。

どのモデルが在庫にあるかは公式サイトに掲載されます。

放置スーツケースという社会問題を、修理技術の力でリユース・アップサイクルの循環へとつなぐMY SUITCASEの取り組みは、環境負荷の低減と旅人の費用負担の軽減を同時に実現しています。

RIMOWA・TUMIなど耐久性ブランドの整備済み品を、職人のカスタムとともに新品より手頃な価格で選べるのは、このサービスならではの魅力です。

MY SUITCASE「整備済み・カスタムUSEDスーツケース」の紹介でした。

よくある質問

Q. カスタム内容はどこまで対応していますか。

A. カラー変更・内装の張り替え・ネームプレートの装着に対応しています。

詳細な選択肢は公式サイトに掲載されます。

Q. 取り扱うUSEDスーツケースのブランドはどのように選ばれていますか。

A. 耐久性に定評のあるブランドを基準に厳選しており、RIMOWAやTUMIのモデルが含まれています。

在庫状況は公式サイトに掲載されます。

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