ゴールデンウィーク開催の船橋競馬で新人騎手２人がデビュー。フレッシュな顔ぶれが加わった。５月４日に初陣を迎えたのは沖響主騎手（１７）。２Ｒで自厩舎のマッドリボンガールに騎乗し６着だった。レースを終え「コーナーをもっとタイトに回れば掲示板を狙えたと思います。技術力が足りないと感じました」と反省しつつも、前日から「緊張より高揚感で、楽しみの方が大きかった」と騎手としての第一歩を踏み出しことへのうれしさを噛みしめていた。

師匠の山中尊徳調教師（５７）は「レース前には出遅れないように、ゲートでたてがみをしっかりつかむように言いました。馬への当たりが柔らかいのはいいですね。謙虚さを忘れず、関係者に信頼される騎手になってほしい」と期待した。

５月５日には菅原吏久人騎手（１８）が２Ｒのララティーナでデビュー。勢いよくスタートして向こう正面半ばまで先頭。その後も２番手をキープして２着とルーキーらしい思い切ったレースを展開した。しかし、本人は「１コーナーや道中で速くなってしまったし、直線での手応えがなくなった」と反省仕切り。「ようやく騎手としてのスタートラインに立てました。早く１勝を挙げたい」と希望に満ちた眼差しで語った。

所属厩舎の山下貴之調教師（４０）は「まずは先輩たちのレースを見てペースを学ぶように言いました。自分の新人時代より、今の子たちはうまいですよ。関係者みんなに可愛がられる騎手になってもらいたいですね」と語った。

きょう５月８日、沖響主騎手は２Ｒ（アークローズ）に、菅原吏久人騎手は２Ｒ（ミノホタテ）と６Ｒ（マインドザヘルム）に騎乗する。（浩）