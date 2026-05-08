映画『スーパーガール』“等身大ヒーロー”の新場面写真解禁 クリプトとのツーショットも
ジェームズ・ガン率いる新生DCユニバース（DCU）の最新作『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）より、新たな場面写真が解禁された。
【画像】解禁となったそのほかの場面写真
2022年にDCスタジオ共同CEOに就任して以降、DCUの再構築を進めてきたガン。自ら監督を務めた前作『スーパーマン』は、全世界興収約950億円（6.1億ドル）を超える大ヒットを記録し、“DC復活”を象徴する作品として高い評価を受けた。その系譜を継ぐ本作は、スーパーマンのいとこであるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たなヒーロー像を描き出す。
監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。女性主人公を描いてきた手腕に期待が高まる。主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役には、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で注目を集めたミリー・オールコックを起用。さらに、異星人の少女ルーシー役にイヴ・リドリー、賞金稼ぎロボ役にジェイソン・モモアが出演するほか、“スーパードッグ”クリプトも再登場する。
場面写真では、Sマークのコスチュームに身を包んだカーラの姿が公開。従来の“無敵のヒーロー”像とは一線を画し、葛藤や痛みを抱えながら成長していく“等身大の存在”としての魅力が垣間見える。また、ヘッドフォン×サングラス姿のカーラとクリプトのツーショットも披露され、互いへの信頼を感じさせる“相棒感”あふれるビジュアルとなっている。
【画像】解禁となったそのほかの場面写真
2022年にDCスタジオ共同CEOに就任して以降、DCUの再構築を進めてきたガン。自ら監督を務めた前作『スーパーマン』は、全世界興収約950億円（6.1億ドル）を超える大ヒットを記録し、“DC復活”を象徴する作品として高い評価を受けた。その系譜を継ぐ本作は、スーパーマンのいとこであるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たなヒーロー像を描き出す。
場面写真では、Sマークのコスチュームに身を包んだカーラの姿が公開。従来の“無敵のヒーロー”像とは一線を画し、葛藤や痛みを抱えながら成長していく“等身大の存在”としての魅力が垣間見える。また、ヘッドフォン×サングラス姿のカーラとクリプトのツーショットも披露され、互いへの信頼を感じさせる“相棒感”あふれるビジュアルとなっている。