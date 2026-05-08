JRの電車だけでなく海自の艦艇も見られる盛りだくさんのイベント

一般社団法人横須賀市観光協会は、毎年恒例のイベント「よこすかYYのりものフェスタ」を今年（2026年）も実施すると発表しました。

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場所は、神奈川県横須賀市のヴェルニー公園、JR横須賀駅、海上自衛隊横須賀地方総監部、コースカ ベイサイド ストアーズの4か所で、開催日時は2026年5月30日(土)と31日の2日間、9:30〜16:00までとなっています。

同イベントは「のりもの」をテーマに、見て、乗って、体験して楽しめるイベントとして銘打たれています。鉄道やバス、船などを横須賀というロケーションを通じて触れ合うことで、街の魅力も体験できるような内容となっています。

会期中はJR横須賀駅構内における鉄道イベント、海上自衛隊横須賀地方総監部における艦艇の一般公開、京急バス・消防・警察車両などの自動車や自動運転バスの展示が予定されています。また、京急電鉄のグッズなどの販売も行われるようです。

詳細については横須賀市観光協会ホームページなどでご確認ください。