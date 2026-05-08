アメリカ軍は7日、ホルムズ海峡でミサイル駆逐艦がイランから攻撃を受け、応戦したと発表しました。一方で、トランプ大統領は停戦は継続しているとの認識を示しました。

アメリカ中央軍は7日、ホルムズ海峡からオマーン湾に向かっていたミサイル駆逐艦3隻がイランから攻撃を受け、「自衛のため応戦した」と発表しました。被害は無かったとしていて、イラン側のミサイルとドローンの発射拠点などを標的に攻撃を行ったと明らかにしました。

一方、イランの中央軍司令部の報道官は、アメリカ軍がホルムズ海峡へ向かっていたイランの石油タンカーなど2隻の船舶を攻撃したほか、ホルムズ海峡の沿岸の町やゲシュム島などで空爆を行ったとして「停戦協定に違反した」と非難しました。

イラン国営放送によりますと、イラン側は石油タンカーを拿捕しようとしたアメリカ軍の部隊にミサイルを発射したということです。

これを受け、トランプ大統領はSNSに「3隻の駆逐艦に被害はなく、イラン側には甚大な被害を与えた」と投稿しました。その上で、イランが早急に戦闘終結に向けた協議に合意しなければ「我々はさらに激しく、残酷にイランを叩きのめすことになる」と警告しました。

一方でトランプ氏はABCの取材に対し、「停戦は続いている」との認識を示しました。アメリカメディアも政府当局者が「戦闘の再開でも停戦の終了でもない」との見解を示していると伝えています。