ことしに入って確認されたはしかの患者数は436人にのぼり、去年同時期の4.5倍以上となっています。

厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月26日までの1週間で、全国で68人確認されました。

ことしの累計は436人にのぼり、去年の同じ時期の4.5倍以上となっています。

26日までの1週間で新たに報告されたのは、東京都で53人と最も多く、次いで神奈川県で4人、千葉県、埼玉県で3人などとなっています。

はしかは感染力が非常に強く、免疫がない人が感染するとほぼ100％の確率で発症します。

およそ10日の潜伏期間を経て、風邪のような症状が続いたあと、高熱と発疹が現れるのが特徴です。

呼吸器内科の寺嶋毅医師によりますと、「ゴールデンウイーク明けは感染者が増加する傾向がある」と話し、特にはしかが流行している東南アジアを訪れた人は感染リスクが高まるとしています。

厚労省によりますと、はしかのワクチンは2006年から2回接種となっていて、2000年4月2日より前に生まれた人は、接種回数が2回に満たない場合があるということです。

都内の学校などで感染が広がっていることから、厚労省は、ワクチン接種の確認や症状が出た場合は事前に医療機関へ連絡するよう呼びかけています。