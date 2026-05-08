◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）

出走馬の枠順が８日、決定した。

共同通信杯２着で、名牝クロノジェネシスを母に持つベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は８枠１５番。母の主戦でもあった、北村友一騎手とのコンビで臨む。

２４年セレクトセールで１歳部門で５億９０００万円で落札されたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は１枠２番。惜敗続きのアーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は、１枠１番から待望の２勝目を狙う。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牡３歳、５７キロ）。

（１）アーレムアレス 菱田 裕二

（２）エムズビギン 川田 将雅

（３）メイショウテンク 団野 大成

（４）ティラーノ 田山 旺佑

（５）コンジェスタス 西村 淳也

（６）ラディアントスター 池添 謙一

（７）カムアップローゼス 鮫島 克駿

（８）バドリナート 坂井 瑠星

（９）カフジエメンタール 吉村 誠之助

（１０）サヴォアフェール 松山 弘平

（１１）ブリガンティン 原 優介

（１２）キンググローリー 幸 英明

（１３）ニホンピロロジャー 国分 恭介

（１４）ステラスペース 武藤 雅

（１５）ベレシート 北村 友一

（１６）アクセス 岩田 望来