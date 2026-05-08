【ゼッテリア】杏仁×マンゴーのスイーツやポップコーンシュリンプを新発売!

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、5月13日から7月中旬までの間、『アジアンスイーツ&スナックフェア』を開催する。一部店舗を除く269店舗で販売予定。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【「アジアンスイーツ&スナックフェア」メニューの画像はこちら】

◆杏仁マンゴーパフェシェーキ

価格:420円

杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキ。杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースの相性が良く、爽やかな見た目に仕上げた。

◆シェーキ杏仁

価格:Sサイズ 240円、Mサイズ 320円

杏仁のフレーバーをシンプルに楽しめるシェーキ。

◆杏仁マンゴーパイ

価格:260円

杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ。風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームの組み合わせで、華やかな味わいに仕立てた。

◆ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜

価格:3尾 320円、5尾 490円

プリプリ食感のえびとサクサクの衣が特徴のポップコーンシュリンプを、まろやかでコクのある特製タルタルソースにディップして食べる。

※「杏仁マンゴーパフェシェーキ」と「シェーキ杏仁」は機器調整により販売していない場合がある。デリバリーでの販売はしない。