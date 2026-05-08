【製品の価格改定のお知らせ】 5月7日 発表

「PalVerse 呪術廻戦」

ブシロードは、フィギュア「PalVerse（パルバース）」シリーズに関して、2026年6月以降に予約開始する一部商品を対象に価格改定を実施することを発表した。

今回「PalVerse」の公式サイトにて本内容を発表しており、価格改定の理由については「昨今の情勢不安に伴う原材料費の高騰、および物流コストの上昇により、製品の安定的な供給を維持するための負担が増加しており、さまざまな対策を講じて価格の維持に努めていたが、現行価格を維持することが困難な状況となったため」としている。

今回の価格改定について同社は、「お客様にはご負担をおかけすることとなり、誠に心苦しい限りではございますが、今後も品質の維持・向上に努めるとともに、より魅力的な商品をお届けできるよう一層努力してまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続き『PalVerse』シリーズをご愛顧くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。」とコメントしている。

またブシロード取締役の成田耕祐氏も、自身のXにて「パルバース」の成り立ちや低価格で実現できた理由について語っている。

「PalVerse ホロライブ vol.1」

「PalVerse＋ 刀剣乱舞ONLINE vol.1」

(C) 芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

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