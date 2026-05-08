世界的俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが７日、フジテレビ系「トークィーンズ」に出演。野々村友紀子の嫌いな家事あるあるに「おお！」と共感する一幕があった。

映画「プラダを着た悪魔２」のプロモーションのため来日した２人は、まさかのバラエティ出演。登場時から出演者はド緊張だが、中でも前作の大ファンで、登場した服を「全部買った」と豪語するアンミカは、登場前から感極まり涙するほど。

果たして登場した２人はにこやかで、トークも盛り上がり。その中で野々村友紀子が「家庭の中でも、家事とかで、私は洗い物や排水口の掃除がめっちゃ嫌い。ラップの見失った部分を探すのとかめっちゃ嫌いなんですけど」と言うと、メリルは「Ｏｈ！」と大共感。若槻千夏も「超受けてる。あるあるなんだ」と驚きの表情だ。

するとメリルは「実は、私もガムテープが使えないの。最初の端が見つけられなくて。ロールになってるから見つけづらいのよね」と言い、野々村も「一緒、一緒！」と大興奮だ。アンミカは「そういうときは輪ゴムを引っかけてこうする（転がすと）取れますよ」と思わずアドバイスし、メリルも「素晴らしい！」と喜んだ。

アンも「苦手な家事はいっぱいあるけど」と切り出し「最初に思い浮かんだのは、犬の散歩の時、糞を入れる袋を開けるのがすごく苦手」だと告白。「それで、バカみたいに見えるけど、私がやっている方法は、未使用、未使用の袋よ？フーって息を吹き込んで開けるの」と言うと、隣のメリルは大爆笑。「パパラッチされるわよ」とツッコんだ。

これに若槻は「あるあるって共通なんだ」と妙に感心。アンは「指先が乾いちゃって困るの」と笑っていた。