ウクライナへの侵略を続けるロシアは８日、旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせて一方的に宣言した２日間の停戦期間に入った。

ウクライナに同調するよう要求し、応じなければ「相応の対応をとる」と警告した。６日からの停戦提案を無視されたウクライナは攻撃を続ける構えで、停戦実現は不透明な情勢だ。

露国防省は７日、プーチン大統領の決定として８日午前０時（日本時間８日午前６時）から、戦勝記念日にあたる９日終日の停戦を改めて表明した。軍事パレードなど式典の妨害を試みれば、ウクライナの首都キーウ中心部に大規模なミサイル攻撃を加えると重ねて警告し、キーウ市民や在外公館職員に退避を求めた。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は７日、露側の攻撃が続いており「対抗措置として、長距離（攻撃による）制裁を継続する」とＳＮＳで明らかにした。

一方、軍事パレードに関し、露大統領府は７日、日本などの外国報道機関に認めていた取材許可を取り消すと通知した。大統領報道官は式典に向けて保安対策を強化する方針を示しており、関連している可能性がある。

今年の軍事パレードはウクライナの無人機攻撃への警戒から、規模を縮小して実施される予定だ。