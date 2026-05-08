8年ぶりの全面刷新！

日産のオーストリア法人は2026年3月9日、フル電動の新型コンパクトモデル「マイクラ」を現地で発売しました。

マイクラは、かつて日本で「マーチ」の名で親しまれたハッチバック型のコンパクトモデルです。

【動画】これが日産「新型コンパクトカー」です！ 動画で見る！

1982年に初代が発売されました。日本では2022年に4代目をもって販売終了となりましたが、グローバルでは継続販売されており、累計600万台以上のロングセラーモデルとなっています。

今回発売された新型は8年ぶりの全面刷新、2年ぶりの復活を遂げた6代目にあたり、Bセグメント（全長がおおむね3800〜4200mm程度）の電気自動車（EV）として刷新されました。

ボディサイズは全長3974mm×全幅1774mm×全高1498mm、ホイールベース2541mm。街中での取り回しやすさと広々とした室内空間を両立するパッケージです。SUV的な要素を取り入れつつも、洗練されたシンプルなデザインを追求しており、クラスを超えた存在感を放ちます。

インテリアもシンプルながら上質な仕立てとなっています。メーターディスプレイとセンターディスプレイはともに10.1インチサイズ。Googleサービスを介したコネクティッド機能により利便性を高めています。

モーターはフロントに搭載され、最高出力／最大トルク／一充電走行距離はバッテリー容量40kWh車が122馬力／225Nｍ／317km。52kWh車が150馬力／245Nｍ／415kmとなっています。

アクセルペダルのみで加減速が可能なワンペダルストップ機能や、パドルシフトによる回生ブレーキ調整により、キビキビとしたドライブフィールを楽しめます。

ボディカラーはテーマカラーのロイヤルブルーをはじめ全6色。うち5色はブラックルーフを組み合わせたツートーンにすることが可能です。インテリアカラーは3色を用意しています。

装備の違いによるグレードは「エンゲージ」「アドバンス」「エヴォルブ」の3種類です。

価格は2万7990ユーロ（約515万円 2026年5月初旬時点）から。発売を記念して、2000ユーロの購入支援に加えてローン利用者には2500ユーロの追加支援が用意されています。

これらを適用した実質価格は2万3490ユーロ（約440万円）となり、2026年6月30日までの期間限定施策として展開されます。